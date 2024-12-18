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В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада
Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T14:27+0300
2024-12-18T14:27+0300
россия
украина
минобороны
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853647833.html
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россия, украина, минобороны
РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны
14:27 18.12.2024
 
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада

МО: Запад поставил Киеву более 6400 танков, более 150 самолетов и вертолетов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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09:22
 
РОССИЯУКРАИНАМинобороны
 
 
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