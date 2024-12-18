https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654551.html

В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада

В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада - 18.12.2024, ПРАЙМ

В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада

Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T14:27+0300

2024-12-18T14:27+0300

2024-12-18T14:27+0300

россия

украина

минобороны

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853647833.html

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россия, украина, минобороны