https://1prime.ru/20241218/ukraina-853654551.html
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада
Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T14:27+0300
2024-12-18T14:27+0300
2024-12-18T14:27+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241218/ukraina-853647833.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны
В Минобороны подсчитали поставки вооружения Киеву со стороны Запада
МО: Запад поставил Киеву более 6400 танков, более 150 самолетов и вертолетов
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Западные страны поставили Украине с начала спецоперации более 6400 танков и бронемашин, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Согласно материалам, представленным Герасимовым на брифинге с военными атташе иностранных государств, с начала спецоперации западные страны поставили Украине более 1700 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 280 реактивных систем залпового огня, более 6400 танков и боевых бронированных машин, около 1800 орудий полевой артиллерии.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
СМИ: конфликт на Украине может стать самым глобальным с холодной войны