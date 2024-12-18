https://1prime.ru/20241218/ukraina-853658084.html

Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину

Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину - 18.12.2024, ПРАЙМ

Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину

Воинский контингент численностью около 100 тысяч человек может быть направлен на Украину по завершении или при заморозке конфликта. Об этом сообщает... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:43+0300

2024-12-18T16:43+0300

2024-12-18T16:44+0300

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контингент

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Воинский контингент численностью около 100 тысяч человек может быть направлен на Украину по завершении или при заморозке конфликта. Об этом сообщает информагентство Reuters.Ссылаясь на чиновников, агентство сообщает, что основная часть готовящегося контингента, как предполагается, будет сформирована из армий Франции, ФРГ, Польши и Британии. "Может потребоваться до 100 тысяч военных", - передает агентство, ссылаясь на неназываемого европейского чиновника.При этом в сообщении Reuters указывается, что воинский контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) в 1990-х составлял около 50 тысяч военнослужащих.

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европа, контингент, украина