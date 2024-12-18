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Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину
Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину - 18.12.2024, ПРАЙМ
Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину
Воинский контингент численностью около 100 тысяч человек может быть направлен на Украину по завершении или при заморозке конфликта. Об этом сообщает... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:43+0300
2024-12-18T16:44+0300
политика
европа
контингент
украина
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Воинский контингент численностью около 100 тысяч человек может быть направлен на Украину по завершении или при заморозке конфликта. Об этом сообщает информагентство Reuters.Ссылаясь на чиновников, агентство сообщает, что основная часть готовящегося контингента, как предполагается, будет сформирована из армий Франции, ФРГ, Польши и Британии. "Может потребоваться до 100 тысяч военных", - передает агентство, ссылаясь на неназываемого европейского чиновника.При этом в сообщении Reuters указывается, что воинский контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) в 1990-х составлял около 50 тысяч военнослужащих.
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европа
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европа, контингент, украина
Политика, ЕВРОПА, контингент, УКРАИНА
16:43 18.12.2024 (обновлено: 16:44 18.12.2024)
 
Reuters раскрыло планы по отправке европейских войск на Украину

Reuters: 100 тысяч военных ЕС могут отправить на Украину по завершении конфликта

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Воинский контингент численностью около 100 тысяч человек может быть направлен на Украину по завершении или при заморозке конфликта. Об этом сообщает информагентство Reuters.
Ссылаясь на чиновников, агентство сообщает, что основная часть готовящегося контингента, как предполагается, будет сформирована из армий Франции, ФРГ, Польши и Британии.
"Может потребоваться до 100 тысяч военных", - передает агентство, ссылаясь на неназываемого европейского чиновника.
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При этом в сообщении Reuters указывается, что воинский контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) в 1990-х составлял около 50 тысяч военнослужащих.
 
ПолитикаЕВРОПАконтингентУКРАИНА
 
 
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