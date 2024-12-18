https://1prime.ru/20241218/ukraina-853671704.html

Теперь к Трампу. Белый дом устранился от вопроса вступления Украины в НАТО

Теперь к Трампу. Белый дом устранился от вопроса вступления Украины в НАТО - 18.12.2024, ПРАЙМ

Теперь к Трампу. Белый дом устранился от вопроса вступления Украины в НАТО

Решение о вступлении Украины в североатлантический альянс будет принимать администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T18:15+0300

2024-12-18T18:15+0300

2024-12-18T18:17+0300

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Решение о вступлении Украины в североатлантический альянс будет принимать администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в выступлении на Атлантическом совете в Вашингтоне заявил спецпомощник президента США и директор по европейским делам Совета нацбезопасности Майкл Карпентер.Он отметил, что "теперь все будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году". При этом Карпентер поставил под вопрос, что какие-либо договоренности по членству Украины в НАТО будут достигнуты в будущем году, и лишь робко предположил, что в 2025-м могут начаться переговоры по этому поводу.Вместе с тем он отметил, что не представляет, что кто-либо на Западе будет готов инициировать вступление Украины в альянс, когда "продолжается горячая стадия конфликта".

https://1prime.ru/20241217/nato-853641681.html

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белый дом, украина, нато