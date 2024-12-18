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Глава ФРС дал прогноз по росту ВВП США на ближайшие годы
Глава ФРС дал прогноз по росту ВВП США на ближайшие годы - 18.12.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС дал прогноз по росту ВВП США на ближайшие годы
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидает роста американского ВВП на уровне около 2% в ближайшие несколько лет, заявил председатель Федрезерва | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:46+0300
2024-12-18T22:46+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидает роста американского ВВП на уровне около 2% в ближайшие несколько лет, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания комитета по открытым рынкам. "Члены комитета в основном ожидают, что рост ВВП сохранится стабильным с текущим прогнозом на уровне около 2% в последующие несколько лет", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам Пауэлла, рост потребительских расходов в США остается устойчивым, инвестиции в закупку оборудования и нематериальные активы увеличились, однако уровень деловой активности в жилищном секторе, напротив, оказался слабым. Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.
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фрс, джером пауэлл, ввп сша
Экономика, ФРС, Джером Пауэлл, ВВП США
Глава ФРС дал прогноз по росту ВВП США на ближайшие годы
Глава ФРС: рост ВВП США будет на уровне около 2% в ближайшие несколько лет
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидает роста американского ВВП на уровне около 2% в ближайшие несколько лет, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания комитета по открытым рынкам.
"Члены комитета в основном ожидают, что рост ВВП сохранится стабильным с текущим прогнозом на уровне около 2% в последующие несколько лет", - сообщил он журналистам на брифинге.
По словам Пауэлла, рост потребительских расходов в США остается устойчивым, инвестиции в закупку оборудования и нематериальные активы увеличились, однако уровень деловой активности в жилищном секторе, напротив, оказался слабым.
Рост ВВП России за девять месяцев составил 4,2 процента
Ранее в среду ФРС по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.