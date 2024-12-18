https://1prime.ru/20241218/vybory-853675945.html

"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах

"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах - 18.12.2024, ПРАЙМ

"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах

Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T22:38+0300

2024-12-18T22:38+0300

2024-12-18T22:39+0300

политика

владимир зеленский

президентские выборы на украине

мнение

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме высказал ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал фото главы киевского режима в комичной позе, словно Зеленский показывает двумя пальцами "чуть-чуть". И прокомментировал фотографию такими словами: "Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине".Как ранее передавало британское издание Times, ссылаясь на результаты опроса, популярность Зеленского на Украине постоянно падает - лишь 16% опрошенных заявили, что отдали бы за него голос на президентских выборах. При этом 60% предпочли бы, чтобы он не выставлял свою кандидатуру.

https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html

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владимир зеленский, президентские выборы на украине, мнение