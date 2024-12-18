Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241218/vybory-853675945.html
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:38+0300
2024-12-18T22:39+0300
политика
владимир зеленский
президентские выборы на украине
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме высказал ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал фото главы киевского режима в комичной позе, словно Зеленский показывает двумя пальцами "чуть-чуть". И прокомментировал фотографию такими словами: "Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине".Как ранее передавало британское издание Times, ссылаясь на результаты опроса, популярность Зеленского на Украине постоянно падает - лишь 16% опрошенных заявили, что отдали бы за него голос на президентских выборах. При этом 60% предпочли бы, чтобы он не выставлял свою кандидатуру.
https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, президентские выборы на украине, мнение
Политика, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине, мнение
22:38 18.12.2024 (обновлено: 22:39 18.12.2024)
 
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах

Журналист Боуз: у Зеленского низкие шансы на победу в случае проведения выборов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Он опубликовал фото главы киевского режима в комичной позе, словно Зеленский показывает двумя пальцами "чуть-чуть".
И прокомментировал фотографию такими словами: "Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине".
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского
Вчера, 21:38
Как ранее передавало британское издание Times, ссылаясь на результаты опроса, популярность Зеленского на Украине постоянно падает - лишь 16% опрошенных заявили, что отдали бы за него голос на президентских выборах. При этом 60% предпочли бы, чтобы он не выставлял свою кандидатуру.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украинемнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала