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"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:38+0300
2024-12-18T22:38+0300
2024-12-18T22:39+0300
политика
владимир зеленский
президентские выборы на украине
мнение
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X в ироничной форме высказал ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал фото главы киевского режима в комичной позе, словно Зеленский показывает двумя пальцами "чуть-чуть". И прокомментировал фотографию такими словами: "Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине".Как ранее передавало британское издание Times, ссылаясь на результаты опроса, популярность Зеленского на Украине постоянно падает - лишь 16% опрошенных заявили, что отдали бы за него голос на президентских выборах. При этом 60% предпочли бы, чтобы он не выставлял свою кандидатуру.
https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html
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владимир зеленский, президентские выборы на украине, мнение
Политика, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине, мнение
"Диктатор Зеленский". На Западе оценили шансы "президента" на выборах
Журналист Боуз: у Зеленского низкие шансы на победу в случае проведения выборов
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский имеет критически низкие шансы победить на выборах президента Украины, если они состоятся. Такое мнение в социальной сети X
в ироничной форме высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Он опубликовал фото главы киевского режима в комичной позе, словно Зеленский показывает двумя пальцами "чуть-чуть".
И прокомментировал фотографию такими словами: "Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине".
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского
Как ранее передавало британское издание Times, ссылаясь на результаты опроса, популярность Зеленского на Украине постоянно падает - лишь 16% опрошенных заявили, что отдали бы за него голос на президентских выборах. При этом 60% предпочли бы, чтобы он не выставлял свою кандидатуру.