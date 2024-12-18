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"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей - 18.12.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей
"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей
"Яндекс Путешествия" запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет", пока приложение доступно в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:04+0300
2024-12-18T09:04+0300
россия
яндекс путешествия
арендодатели
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет", пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции, говорится в сообщении пресс-службы сервиса. "Яндекс Путешествия запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет". В новом приложении удобно решать ежедневные для гостиничного бизнеса вопросы: заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также партнеры будут получать мгновенные уведомления о новых бронированиях благодаря приложению. Функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей", - сообщили в сервисе. Уточняется, что пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции. Как рассказали в сервисе, среди наиболее приоритетных запросов - возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения, предложить путешественникам скидки по программе лояльности. "Согласно статистике, чаще всего наши партнеры посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров - так происходит более чем в 80% случаев. Это наиболее удобный способ ведения дел для малых и средних предпринимателей, ИП, владельцев недвижимости. Как правило, они в одиночку или с небольшой командой занимаются множеством процессов, связанных с объектом, поэтому управлять бронированиями приходится на ходу", - пояснил необходимость запуска приложения руководитель "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.
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россия, яндекс путешествия, арендодатели
РОССИЯ, Яндекс Путешествия, арендодатели
09:04 18.12.2024
 
"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей

"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет", пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
"Яндекс Путешествия запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет". В новом приложении удобно решать ежедневные для гостиничного бизнеса вопросы: заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также партнеры будут получать мгновенные уведомления о новых бронированиях благодаря приложению. Функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей", - сообщили в сервисе.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Подмосковья
10 декабря, 15:22
Уточняется, что пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции. Как рассказали в сервисе, среди наиболее приоритетных запросов - возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения, предложить путешественникам скидки по программе лояльности.
"Согласно статистике, чаще всего наши партнеры посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров - так происходит более чем в 80% случаев. Это наиболее удобный способ ведения дел для малых и средних предпринимателей, ИП, владельцев недвижимости. Как правило, они в одиночку или с небольшой командой занимаются множеством процессов, связанных с объектом, поэтому управлять бронированиями приходится на ходу", - пояснил необходимость запуска приложения руководитель "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.
 
РОССИЯЯндекс Путешествияарендодатели
 
 
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