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"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей

"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей - 18.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" запустили приложение для отельеров и арендодателей

"Яндекс Путешествия" запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет", пока приложение доступно в... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T09:04+0300

2024-12-18T09:04+0300

2024-12-18T09:04+0300

россия

яндекс путешествия

арендодатели

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет", пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции, говорится в сообщении пресс-службы сервиса. "Яндекс Путешествия запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – "Я.Путешествия: Экстранет". В новом приложении удобно решать ежедневные для гостиничного бизнеса вопросы: заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также партнеры будут получать мгновенные уведомления о новых бронированиях благодаря приложению. Функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей", - сообщили в сервисе. Уточняется, что пока приложение доступно в бета-версии и включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции. Как рассказали в сервисе, среди наиболее приоритетных запросов - возможность добавить новый объект, подключить инструменты продвижения, предложить путешественникам скидки по программе лояльности. "Согласно статистике, чаще всего наши партнеры посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров - так происходит более чем в 80% случаев. Это наиболее удобный способ ведения дел для малых и средних предпринимателей, ИП, владельцев недвижимости. Как правило, они в одиночку или с небольшой командой занимаются множеством процессов, связанных с объектом, поэтому управлять бронированиями приходится на ходу", - пояснил необходимость запуска приложения руководитель "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.

https://1prime.ru/20241210/gruzoviki-853469830.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс путешествия, арендодатели