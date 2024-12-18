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Юань начал торги 18 декабря ростом
Юань начал торги 18 декабря ростом - 18.12.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 18 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 14,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:13+0300
2024-12-18T10:13+0300
2024-12-18T10:14+0300
россия
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юань
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 14,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 10 копеек, до 14,17 рубля.
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россия, курсы валют, биржевые торги, юань
РОССИЯ, курсы валют, биржевые торги, юань
Юань начал торги 18 декабря ростом
Курс юаня на старте торгов растет до 14,14 рубля
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 14,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 10 копеек, до 14,17 рубля.