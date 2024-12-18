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Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова
Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что не имеет сомнений в отношении исполнителя и заказчика убийства начальника... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:13+0300
2024-12-18T09:13+0300
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что не имеет сомнений в отношении исполнителя и заказчика убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, находившийся рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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россия, мид, мария захарова
РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
09:13 18.12.2024
 
Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова

Захарова заявила, что не сомневается, кто был заказчиком убийства Кириллова

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что не имеет сомнений в отношении исполнителя и заказчика убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.
"Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, находившийся рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 23:34
 
РОССИЯМИДМария Захарова
 
 
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