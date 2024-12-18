https://1prime.ru/20241218/zakharova-853647717.html

Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова

Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ

Захарова высказалась о заказчике убийства Кириллова

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что не имеет сомнений в отношении исполнителя и заказчика убийства начальника... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T09:13+0300

2024-12-18T09:13+0300

2024-12-18T09:13+0300

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что не имеет сомнений в отношении исполнителя и заказчика убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. "Следствие наше, безусловно, установит все детали. Я не сомневаюсь, кто был исполнителем, кто был заказчиком", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, находившийся рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://1prime.ru/20241217/kirillov-853642695.html

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россия, мид, мария захарова