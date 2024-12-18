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Захарова рассказала, во что превращается каждый пакет помощи США Киеву - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова рассказала, во что превращается каждый пакет помощи США Киеву
Захарова рассказала, во что превращается каждый пакет помощи США Киеву - 18.12.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, во что превращается каждый пакет помощи США Киеву
Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:00+0300
2024-12-18T11:00+0300
россия
мид
санкции против рф
мария захарова
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "13 декабря Госсекретарь США Блинкен объявил о предоставлении Киеву со складов Пентагона дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Это 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона, правда, каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым чёрным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что в этот пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы 105 и 155 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, оборудование для биологический, химической, радиологической, ядерной защиты. "На прошлой неделе США выделили Украине два пакета военной помощи на 725 и 988 миллионов долларов. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, которые бандеровцы используют для совершения своих преступлений", - заключила Захарова. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, мид, санкции против рф, мария захарова
РОССИЯ, МИД, санкции против РФ, Мария Захарова
11:00 18.12.2024
 
Захарова рассказала, во что превращается каждый пакет помощи США Киеву

Захарова: каждый пакет помощи США Киеву становится чёрным пакетом для украинцев

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Каждый пакет помощи США Киеву становится для граждан Украины тем самым чёрным пакетом, в которые их упаковывают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"13 декабря Госсекретарь США Блинкен объявил о предоставлении Киеву со складов Пентагона дополнительной военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Это 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона, правда, каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым чёрным пакетом для граждан Украины, в которые их потом упаковывают", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что в этот пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы 105 и 155 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, оборудование для биологический, химической, радиологической, ядерной защиты.
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"На прошлой неделе США выделили Украине два пакета военной помощи на 725 и 988 миллионов долларов. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, которые бандеровцы используют для совершения своих преступлений", - заключила Захарова.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
РОССИЯМИДсанкции против РФМария Захарова
 
 
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