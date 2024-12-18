https://1prime.ru/20241218/zelenskiy--853651606.html
Зеленский сделал серьезное признание о Крыме и Донбассе
Зеленский сделал серьезное признание о Крыме и Донбассе - 18.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал серьезное признание о Крыме и Донбассе
Украина на обладает достаточными силами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс под свой контроль. Такое признание сделал украинский лидер Владимир Зеленский в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:47+0300
2024-12-18T11:47+0300
2024-12-18T11:47+0300
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина на обладает достаточными силами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс под свой контроль. Такое признание сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien."Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.В то же время глава киевского режима подчеркнул, что он негативно ответил на уточняющий вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Крым или Донбасс "хотя бы временно".Ранее в конце ноября текущего года Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html
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россия, украина, владимир зеленский, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский сделал серьезное признание о Крыме и Донбассе
Владимир Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма