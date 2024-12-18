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На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное - 18.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное - 18.12.2024, ПРАЙМ
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное
Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ужесточит мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом в социальной сети Х сообщила журналистка | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:57+0300
2024-12-18T09:57+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ужесточит мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом в социальной сети Х сообщила журналистка Диана Панченко."Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она, добавив, что Зеленский решил пойти ва-банк.Кроме того, она отметила, что именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан.Ранее в интернете неоднократно появлялись видео силовой мобилизации. На них представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853603625.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:57 18.12.2024
 
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное

Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ужесточит мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом в социальной сети Х сообщила журналистка Диана Панченко.
"Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она, добавив, что Зеленский решил пойти ва-банк.
Кроме того, она отметила, что именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан.
Ранее в интернете неоднократно появлялись видео силовой мобилизации. На них представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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