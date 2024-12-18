https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853648253.html

На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное

На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное - 18.12.2024, ПРАЙМ

На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ужесточит мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом в социальной сети Х сообщила журналистка | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T09:57+0300

2024-12-18T09:57+0300

2024-12-18T09:57+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение ужесточит мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом в социальной сети Х сообщила журналистка Диана Панченко."Зеленский готовит масштабное наступление", — написала она, добавив, что Зеленский решил пойти ва-банк.Кроме того, она отметила, что именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан.Ранее в интернете неоднократно появлялись видео силовой мобилизации. На них представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://1prime.ru/20241216/ukraina-853603625.html

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россия, украина, владимир зеленский