Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241218/zhurnalisty-853673609.html
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран - 18.12.2024, ПРАЙМ
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал". | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T19:29+0300
2024-12-18T19:36+0300
политика
прямая линия с владимиром путиным
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/88/842808831_0:183:3073:1911_1920x0_80_0_0_5356d827417410b30b026044af4f1e31.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал". В частности, ожидаются репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского BBC, группа журналистов из Китая, включая агентство "Синьхуа". Также будут присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, который ранее обратился за гражданством РФ, сотрудник американского телеканала CNN Фредерик Плейтген. "Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами, - отметил Плейтген в беседе с "Первым каналом", - Сейчас важнее всего слушать друг друга".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень 19 декабря мск.
https://1prime.ru/20241218/peskov-853671552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/88/842808831_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_703cf67282db99b0cf223f400891b68c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прямая линия с владимиром путиным, сми
Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным, СМИ
19:29 18.12.2024 (обновлено: 19:36 18.12.2024)
 
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран

ТВ: СМИ из США, Франции, Британии и др. примут участие в прямой линии Путина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал".
В частности, ожидаются репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского BBC, группа журналистов из Китая, включая агентство "Синьхуа". Также будут присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, который ранее обратился за гражданством РФ, сотрудник американского телеканала CNN Фредерик Плейтген.
"Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами, - отметил Плейтген в беседе с "Первым каналом", - Сейчас важнее всего слушать друг друга".
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина
18:07
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень 19 декабря мск.
 
ПолитикаПрямая линия с Владимиром ПутинымСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала