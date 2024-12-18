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Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран - 18.12.2024, ПРАЙМ
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал". | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T19:29+0300
2024-12-18T19:29+0300
2024-12-18T19:36+0300
политика
прямая линия с владимиром путиным
сми
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал". В частности, ожидаются репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского BBC, группа журналистов из Китая, включая агентство "Синьхуа". Также будут присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, который ранее обратился за гражданством РФ, сотрудник американского телеканала CNN Фредерик Плейтген. "Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами, - отметил Плейтген в беседе с "Первым каналом", - Сейчас важнее всего слушать друг друга".Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень 19 декабря мск.
https://1prime.ru/20241218/peskov-853671552.html
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прямая линия с владимиром путиным, сми
Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным, СМИ
Даже CNN. В прямой линии Путина примут участие СМИ из недружественных стран
ТВ: СМИ из США, Франции, Британии и др. примут участие в прямой линии Путина
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В прямой линии президента РФ Владимира Путина примут участие журналисты из самых разных стран, включая недружественные России, рассказал "Первый канал".
В частности, ожидаются репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского BBC, группа журналистов из Китая, включая агентство "Синьхуа". Также будут присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, который ранее обратился за гражданством РФ, сотрудник американского телеканала CNN Фредерик Плейтген.
"Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами, - отметил Плейтген в беседе с "Первым каналом", - Сейчас важнее всего слушать друг друга".
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется в полдень 19 декабря мск.