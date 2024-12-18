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Цены на золото пошли вниз

Цены на золото пошли вниз - 18.12.2024, ПРАЙМ

Цены на золото пошли вниз

Стоимость золота пятую торговую сессию подряд продолжает снижаться в ожидании предсказуемого минимального понижения учётной ставки Федеральной резервной... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T18:40+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота пятую торговую сессию подряд продолжает снижаться в ожидании предсказуемого минимального понижения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 8,66 доллара, или на 0,32%, до 2 653,34 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,72% - до 30,698 доллара за унцию. В целом драгоценный металл дешевеет пятую торговую сессию подряд, а за предыдущие четыре дня он потерял 3,4%. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4,25-4,5% с 4,5-4,75%. Также регулятор представит обновленные макроэкономические прогнозы. А особое внимание трейдеры уделят пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывают получить подсказки относительно направления кредитно-денежной политики в стране в следующем году. При этом в последние дни ожидания инвесторов дрейфовали от возможности более резкого ослабления монетарной политики до того, что Федрезерв, ограничившись минимальным шагом снижения ставки рефинансирования, затем может и вовсе прервать непрерывный цикл понижений по итогам каждого заседания. Такая перемена настроений и могла привести к коррекционному снижению котировок золота, ранее побивших несколько исторических рекордов стоимости.

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