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Решений ФРС ускорило снижение цены на золото - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241218/zoloto-853676336.html
Решений ФРС ускорило снижение цены на золото
Решений ФРС ускорило снижение цены на золото - 18.12.2024, ПРАЙМ
Решений ФРС ускорило снижение цены на золото
Стоимость золота ускорила снижение до 1% после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:52+0300
2024-12-18T22:52+0300
экономика
золото
цены
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 1% после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.36 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 26,11 доллара, или на 1,01% - до 2 635,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,22% - до 30,543 доллара за унцию. До публикации решений американского центробанка золото дешевело на 0,4% - до 2 652 долларов, серебро - на 0,7%, до 30,718 доллара. ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Регулятор также улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, однако повысил ожидания по инфляции. Следующее заседание пройдет 28-29 января.
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золото, цены
Экономика, золото, цены
22:52 18.12.2024
 
Решений ФРС ускорило снижение цены на золото

Цена на золото ускорила снижение до 1% после оглашения решений ФРС США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 1% после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.36 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 26,11 доллара, или на 1,01% - до 2 635,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,22% - до 30,543 доллара за унцию.
До публикации решений американского центробанка золото дешевело на 0,4% - до 2 652 долларов, серебро - на 0,7%, до 30,718 доллара.
ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Регулятор также улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, однако повысил ожидания по инфляции.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Цены на золото пошли вниз
18:40
Следующее заседание пройдет 28-29 января.
 
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