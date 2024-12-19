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У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие - 19.12.2024, ПРАЙМ
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У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие
У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие - 19.12.2024, ПРАЙМ
У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие
Стрельба произошла у парламента Абхазии в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу. | 19.12.2024, ПРАЙМ
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СУХУМ, 19 дек - ПРАЙМ. Стрельба произошла у парламента Абхазии в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу. "Стрельба произошла у парламента Абхазии, сообщил Sputnik заместитель генпрокурора Руслан Тыркба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в Telegram-канале агентства.В результате перестрелки пострадали двое депутатов, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии. "Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию", - сообщили в ведомстве.Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьера, начался в середине ноября после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с РФ об инвестициях. Сторонники оппозиции посчитали, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в Абхазии, они захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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абхазия, общество , рф, sputnik
АБХАЗИЯ, Общество , РФ, Sputnik
14:02 19.12.2024 (обновлено: 14:06 19.12.2024)
 
У парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие

Sputnik: у парламента Абхазии произошла стрельба, есть пострадавшие

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
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СУХУМ, 19 дек - ПРАЙМ. Стрельба произошла у парламента Абхазии в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу.
"Стрельба произошла у парламента Абхазии, сообщил Sputnik заместитель генпрокурора Руслан Тыркба. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в Telegram-канале агентства.
В результате перестрелки пострадали двое депутатов, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии. "Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию", - сообщили в ведомстве.
Политический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьера, начался в середине ноября после того, как парламент не смог ратифицировать соглашение с РФ об инвестициях.
Сторонники оппозиции посчитали, что таким образом российские компании получат право на строительство апартаментов в Абхазии, они захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства.
В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент Аслан Бжания подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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