https://1prime.ru/20241219/abkhaziya-853710696.html

В парламенте Абхазии застрелили депутата

В парламенте Абхазии застрелили депутата - 19.12.2024, ПРАЙМ

В парламенте Абхазии застрелили депутата

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:10+0300

2024-12-19T15:10+0300

2024-12-19T15:10+0300

общество

абхазия

инцидент

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СУХУМ, 19 дек - ПРАЙМ. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки в парламенте в Сухуме, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. Ранее в четверг МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что в результате перестрелки в парламенте республики пострадали двое депутатов. Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию. "Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", - сообщили в ведомстве. На месте происшествия работает следственная группа.

https://1prime.ru/20241219/abkhaziya-853705910.html

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общество , абхазия, инцидент