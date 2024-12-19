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В России стартовали продажи нового Acura ZDX - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В России стартовали продажи нового Acura ZDX
В России стартовали продажи нового Acura ZDX - 19.12.2024, ПРАЙМ
В России стартовали продажи нового Acura ZDX
В России стартовали продажи нового электрического автомобиля Acura ZDX 2024 года выпуска, один из столичных дилеров предлагает эту машину за 12 495 000 рублей,... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:12+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В России стартовали продажи нового электрического автомобиля Acura ZDX 2024 года выпуска, один из столичных дилеров предлагает эту машину за 12 495 000 рублей, сообщает портал SPEEDME.RU.Отмечается, что вышеуказанная модель стала первым полностью электрическим автомобилем бренда Acura, созданным совместно с General Motors. Так, кроссовер Acura ZDX доступен в базовой версии A-Spec, оснащенной одним электромотором мощностью 358 лошадиных сил и задним приводом. Крутящий момент составляет 440 Нм, а запас хода достигает 504 километров на одном заряде. Для зарядки предусмотрены порты CCS и NACS, что делает процесс быстрой подзарядки удобным. Дизайн модели подчёркивает её спортивный и современный характер. Узкие светодиодные фары, выразительный капот и пластиковый обвес создают стильный внешний вид. Интерьер автомобиля просторен, а его оснащение включает передовые технологии, делающие каждую поездку комфортной и приятной.Acura представляет собой обособленное подразделение японского автопроизводителя Honda, выпускающее автомобили премиум-класса. Acura стал первым японским премиум-брендом, который на равных конкурировал на рынке США с европейскими производителями.
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россия, авторынок рф, электромобили
РОССИЯ, авторынок РФ, электромобили
17:12 19.12.2024 (обновлено: 17:26 19.12.2024)
 
В России стартовали продажи нового Acura ZDX

В России начались продажи нового Acura ZDX. Новинку оценили в 12,5 млн рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В России стартовали продажи нового электрического автомобиля Acura ZDX 2024 года выпуска, один из столичных дилеров предлагает эту машину за 12 495 000 рублей, сообщает портал SPEEDME.RU.
Отмечается, что вышеуказанная модель стала первым полностью электрическим автомобилем бренда Acura, созданным совместно с General Motors.
Так, кроссовер Acura ZDX доступен в базовой версии A-Spec, оснащенной одним электромотором мощностью 358 лошадиных сил и задним приводом. Крутящий момент составляет 440 Нм, а запас хода достигает 504 километров на одном заряде. Для зарядки предусмотрены порты CCS и NACS, что делает процесс быстрой подзарядки удобным.
Honda - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2023
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9 января 2023, 15:09
Дизайн модели подчёркивает её спортивный и современный характер. Узкие светодиодные фары, выразительный капот и пластиковый обвес создают стильный внешний вид. Интерьер автомобиля просторен, а его оснащение включает передовые технологии, делающие каждую поездку комфортной и приятной.
Acura представляет собой обособленное подразделение японского автопроизводителя Honda, выпускающее автомобили премиум-класса. Acura стал первым японским премиум-брендом, который на равных конкурировал на рынке США с европейскими производителями.
 
РОССИЯавторынок РФэлектромобили
 
 
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