https://1prime.ru/20241219/aferisty-853718752.html

Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам

Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам - 19.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам

Российское государство предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенничеству, но без повышения бдительности самих граждан эти меры не достигнут... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T17:25+0300

2024-12-19T17:25+0300

2024-12-19T17:25+0300

мошенничество

меры

аферисты

https://cdnn.1prime.ru/img/77338/40/773384050_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5c1325e25846754d633f1b092cc2adfb.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российское государство предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенничеству, но без повышения бдительности самих граждан эти меры не достигнут результата, лучший способ избежать влияния мошенника - не контактировать с ним, заявила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что объемы жульничества в стране "зашкаливают", и это вызывает большую тревогу. При этом Путин рассказал, что среди его знакомых пострадавших от телефонных мошенников нет, но есть люди, которым они звонят. Также он посоветовал сразу вешать трубку, если позвонили злоумышленники. "Наш лидер совершенно прав. Именно понимая масштабы угрозы мошенничества разных форм и колоссальные размеры потерь граждан, мы запустили в мае 2021 года платформу Народного фронта "Мошеловку". Так мы фактически выделили противодействие мошенничеству, помощь жертвам, информирование и предупреждение граждан в отдельное направление деятельности президентского движения… В целом мы видим, что государство предпринимает колоссальные усилия для противодействия мошенничеству, но без повышения уровня осведомленности и бдительности самих граждан эффективность этих мер не достигнет ожидаемых результатов" - прокомментировала Лазарева. "Да, действительно, лучший способ не попасть под влияние мошенника – не контактировать с ним. Мы регулярно повторяем рекомендации не брать трубку или прерывать звонок, но рекомендуем еще блокировать номера и пользоваться определителями номеров", - продолжила эксперт. Она подчеркнула, что даже короткая издевательская беседа позволяет мошенникам снять "слепок" голоса и в дальнейшем использовать его в своих целях. Путин в ходе прямой линии также отметил, что на Украине мошенничество по выманиванию денег у россиян возведено в ранг госполитики, работа идет под контролем спецслужб. "Наша практика работы с обращениями и сигналами граждан, анализ схем, легенд и механизмов, взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, собственные расследования подтверждают, что основная масса мошенников, обманывающих россиян, действительно локализована на Украине", - сказала Лазарева. По ее словам, чуть меньше их в других странах Восточной и Западной Европы. Эксперт рассказала, что существует масса записей пранк-звонков с помощью фрод-рулетки, в которых операторы украинских колл-центров называют одним из преимуществ такой работы бронь от мобилизации. "Есть немало интервью организаторов и управленцев колл-центров, которые, не стесняясь, говорят, что пользуются покровительством украинских спецслужб и государства в целом. Сомневаться в этих бравурных признаниях не приходится", - добавила она.

https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

меры, аферисты