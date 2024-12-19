Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241219/aferisty-853718752.html
Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам
Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам - 19.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам
Российское государство предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенничеству, но без повышения бдительности самих граждан эти меры не достигнут... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T17:25+0300
2024-12-19T17:25+0300
мошенничество
меры
аферисты
https://cdnn.1prime.ru/img/77338/40/773384050_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5c1325e25846754d633f1b092cc2adfb.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российское государство предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенничеству, но без повышения бдительности самих граждан эти меры не достигнут результата, лучший способ избежать влияния мошенника - не контактировать с ним, заявила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что объемы жульничества в стране "зашкаливают", и это вызывает большую тревогу. При этом Путин рассказал, что среди его знакомых пострадавших от телефонных мошенников нет, но есть люди, которым они звонят. Также он посоветовал сразу вешать трубку, если позвонили злоумышленники. "Наш лидер совершенно прав. Именно понимая масштабы угрозы мошенничества разных форм и колоссальные размеры потерь граждан, мы запустили в мае 2021 года платформу Народного фронта "Мошеловку". Так мы фактически выделили противодействие мошенничеству, помощь жертвам, информирование и предупреждение граждан в отдельное направление деятельности президентского движения… В целом мы видим, что государство предпринимает колоссальные усилия для противодействия мошенничеству, но без повышения уровня осведомленности и бдительности самих граждан эффективность этих мер не достигнет ожидаемых результатов" - прокомментировала Лазарева. "Да, действительно, лучший способ не попасть под влияние мошенника – не контактировать с ним. Мы регулярно повторяем рекомендации не брать трубку или прерывать звонок, но рекомендуем еще блокировать номера и пользоваться определителями номеров", - продолжила эксперт. Она подчеркнула, что даже короткая издевательская беседа позволяет мошенникам снять "слепок" голоса и в дальнейшем использовать его в своих целях. Путин в ходе прямой линии также отметил, что на Украине мошенничество по выманиванию денег у россиян возведено в ранг госполитики, работа идет под контролем спецслужб. "Наша практика работы с обращениями и сигналами граждан, анализ схем, легенд и механизмов, взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, собственные расследования подтверждают, что основная масса мошенников, обманывающих россиян, действительно локализована на Украине", - сказала Лазарева. По ее словам, чуть меньше их в других странах Восточной и Западной Европы. Эксперт рассказала, что существует масса записей пранк-звонков с помощью фрод-рулетки, в которых операторы украинских колл-центров называют одним из преимуществ такой работы бронь от мобилизации. "Есть немало интервью организаторов и управленцев колл-центров, которые, не стесняясь, говорят, что пользуются покровительством украинских спецслужб и государства в целом. Сомневаться в этих бравурных признаниях не приходится", - добавила она.
https://1prime.ru/20241217/moshenniki-853614079.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77338/40/773384050_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_07d1a2694b872491f255bd3e56bc58fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
меры, аферисты
Мошенничество, меры, аферисты
17:25 19.12.2024
 
Эксперт рассказал о мерах властей по противодействию аферистам

Эксперт: власти предпринимают колоссальные усилия по противодействию аферистам

© fotolia.com / wollertz" Экономическое преступление
 Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / wollertz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российское государство предпринимает колоссальные усилия по противодействию мошенничеству, но без повышения бдительности самих граждан эти меры не достигнут результата, лучший способ избежать влияния мошенника - не контактировать с ним, заявила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что объемы жульничества в стране "зашкаливают", и это вызывает большую тревогу. При этом Путин рассказал, что среди его знакомых пострадавших от телефонных мошенников нет, но есть люди, которым они звонят. Также он посоветовал сразу вешать трубку, если позвонили злоумышленники.
"Наш лидер совершенно прав. Именно понимая масштабы угрозы мошенничества разных форм и колоссальные размеры потерь граждан, мы запустили в мае 2021 года платформу Народного фронта "Мошеловку". Так мы фактически выделили противодействие мошенничеству, помощь жертвам, информирование и предупреждение граждан в отдельное направление деятельности президентского движения… В целом мы видим, что государство предпринимает колоссальные усилия для противодействия мошенничеству, но без повышения уровня осведомленности и бдительности самих граждан эффективность этих мер не достигнет ожидаемых результатов" - прокомментировала Лазарева.
"Да, действительно, лучший способ не попасть под влияние мошенника – не контактировать с ним. Мы регулярно повторяем рекомендации не брать трубку или прерывать звонок, но рекомендуем еще блокировать номера и пользоваться определителями номеров", - продолжила эксперт. Она подчеркнула, что даже короткая издевательская беседа позволяет мошенникам снять "слепок" голоса и в дальнейшем использовать его в своих целях.
Банковские карты
Ни перед чем не останавливаются: мошенники клонируют чужие банковские карты
17 декабря, 02:02
Путин в ходе прямой линии также отметил, что на Украине мошенничество по выманиванию денег у россиян возведено в ранг госполитики, работа идет под контролем спецслужб.
"Наша практика работы с обращениями и сигналами граждан, анализ схем, легенд и механизмов, взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, собственные расследования подтверждают, что основная масса мошенников, обманывающих россиян, действительно локализована на Украине", - сказала Лазарева. По ее словам, чуть меньше их в других странах Восточной и Западной Европы.
Эксперт рассказала, что существует масса записей пранк-звонков с помощью фрод-рулетки, в которых операторы украинских колл-центров называют одним из преимуществ такой работы бронь от мобилизации. "Есть немало интервью организаторов и управленцев колл-центров, которые, не стесняясь, говорят, что пользуются покровительством украинских спецслужб и государства в целом. Сомневаться в этих бравурных признаниях не приходится", - добавила она.
 
Мошенничествомерыаферисты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала