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Саммит ЕС пришел к решению относительно замороженных активов России
Саммит ЕС пришел к решению относительно замороженных активов России - 19.12.2024, ПРАЙМ
Саммит ЕС пришел к решению относительно замороженных активов России
Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T18:51+0300
2024-12-19T18:51+0300
2024-12-19T18:53+0300
экономика
саммит ес
замороженные российские активы
заявление
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за нанесенный ущерб, утверждается в выводах саммита ЕС в Брюсселе."В соответствии с европейским правом, российские активы останутся иммобилизованными до окончания агрессии России против Украины и выплаты компенсаций за причиненный ущерб", - утверждается в документе.Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом.Утверждается, что внешнеполитическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В настоящее время ЕС использует доходы от инвестирования этих активов для оказания помощи Киеву.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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саммит ес, замороженные российские активы, заявление
Экономика, саммит ЕС, замороженные российские активы, заявление
Саммит ЕС пришел к решению относительно замороженных активов России
Саммит ЕС: активы РФ должны оставаться замороженными до окончания конфликта
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры заявили, что российские суверенные активы в ЕС останутся замороженными до окончания украинского конфликта, а также выплаты "компенсаций" за нанесенный ущерб, утверждается в выводах саммита ЕС в Брюсселе.
"В соответствии с европейским правом, российские активы останутся иммобилизованными до окончания агрессии России против Украины и выплаты компенсаций за причиненный ущерб", - утверждается в документе.
Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что Евросоюз изучает последствия возможной конфискации замороженных активов Центрального банка России для использования Киевом.
Утверждается, что внешнеполитическая служба ЕС и некоторые страны-члены ЕС анализируют, будут ли необходимы решения для создания правовой базы для конфискации замороженных активов, при этом некоторые страны обдумывают, как это может повлиять на курс евро.
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В настоящее время ЕС использует доходы от инвестирования этих активов для оказания помощи Киеву.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.