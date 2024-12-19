https://1prime.ru/20241219/aktsii-853719248.html

Российский рынок акций показывает рост

Российский рынок акций показывает рост - 19.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показывает рост

Российский рынок акций во второй половине дня растет на 1,2% на корпоративных историях, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T17:27+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня растет на 1,2% на корпоративных историях, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.16 мск растет на 1,16%, до 2437,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,02%, до 800,16 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent поднимается на 0,42%, до 73,7 доллара за баррель. В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ РФ ПО СТАВКЕ "В середине торгов наш рынок совершил рывок вверх, обновив дневной максимум и немного не дойдя до вершины этой недели, которая была установлена в понедельник. Правда, этот импульс быстро нивелировался, но наши индексы остаются в хорошем плюсе", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Позитивом могли выступить заявления президента РФ в ходе ежегодной прямой линии, которые свидетельствуют о возможности улучшения геополитической обстановки для России. Давление на индекс Мосбиржи оказывало восстановление рубля после очередного обновления двухнедельного минимума к юаню", - добавляет он. После сильной просадки индекса Мосбиржи на дивидендных отсечках крупных эмитентов, индикатор фондового рынка растет, отмечает Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление Активами". "Рынок напряжённо ждёт завтрашнего заседания ЦБ России. Спектр ожиданий уровня ключевой ставки расширился. Прогнозы от различных участников рынка варьируются от 21% (то есть, без изменений) до 25%. Большинство ожидает увеличения ключевой ставки до 23%. Как мы уже отмечали ранее, текущие ценовые уровни уже отражают увеличение ставки, поэтому при отсутствии жёсткой риторики со стороны ЦБ России, существует значительная вероятность сильного "отскока", добавляет он. Уже завтра ЦБ РФ подведет итоги последнего в этом году заседания и, возможно, после него участники смогут наконец перейти к ожиданиям постепенного смягчения монетарной политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА "Каршеринг Руссия", крупнейший оператор каршеринга в России, по итогам 10 месяцев увеличил выручку от B2B в 2,5 раза, сообщила пресс-служба компании. Акции компании растут на 0,84% на этом фоне, отмечает Саид Керимханов из ФГ "Финам". "ЮТэйр" за январь-ноябрь 2024 года смог нарастить пассажиропоток на 5,5% относительно показателя годом ранее, до 6,5 миллиона человек. Капитализация авиаперевозчика растет на фоне хороших операционных результатов на 1,8%, добавляет аналитик. Армяков из УК "РСХБ Управление Активами" указывает, что появился спрос на акции ПАО "Фосагро" (+1,04%). Несмотря на тот факт, что завтра этот эмитент закрывает реестр акционеров на получение очередного квартального дивиденда, котировки акции показывают положительную динамику. Качественные удобрения "Фосагро" пользуются спросом во всём мире, страны-потребители этой продукции стараются не вводить дополнительных пошлин, что положительно отразится на финансовых результатах этого эмитента. Также в лидерах роста – акции ОГК-2 (+3,82%) "Русгидро" (+3,61%), МКБ (+3,1%), "Эн+ Групп" (+2,9%) и акции банка "Санкт-Петербург" (+2,7%). В лидерах снижения – обыкновенные акции "Лензолота" (-12,27%), префы "Лензолота" (-5,49%), акции "Полюса" (-2,82%), "Самолета" (-2,46%), а также акции ГТМ (-2,27%) и "Сегежи" (-2,22%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения на дневном графике видно, что индекс Мосбиржи продолжает стремиться к уровню сопротивления 2489 пунктов. Если удастся его преодолеть, то возможен рост вплоть до 2586 пунктов", - прогнозирует Керимханов из ФГ "Финам". "Фондовый индикатор подходит к области сопротивления 2474-2488 пунктов. Попытка ее преодоления может произойти уже сегодня, если основные рыночные факторы заметно не ухудшатся, как и новостной фон", - добавляет Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20241218/rynok-aktsiy-853653747.html

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российский рынок акций, рост