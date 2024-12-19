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На Сахалине планируют создать беспилотную авиакомпанию

На Сахалине планируют создать беспилотную авиакомпанию - 19.12.2024, ПРАЙМ

На Сахалине планируют создать беспилотную авиакомпанию

Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. | 19.12.2024, ПРАЙМ

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экономика

сахалин

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта Роман Старовойт обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проект создания беспилотной авиакомпании, сообщил Минтранс РФ. Регион считает важным для себя развитие беспилотного сообщения из-за отдаленности от других населенных пунктов. "В целом регион видит для себя перспективы в развитии беспилотного сообщения и выступает инициатором реализации пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании", - рассказал Минтранс. Обсуждалась также возможность проведения в Сахалинской области форума "Практика применения беспилотных систем". "Команда Минтранса России остается на связи с правительством региона и окажет возможную поддержку в реализации транспортных планов", - добавил Минтранс.

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сахалин

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сахалин