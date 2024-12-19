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Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,25%

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,25% - 19.12.2024, ПРАЙМ

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,25%

Банк Японии (центробанк страны) по итогам своего декабрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,25%, следует из заявления регулятора. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T07:50+0300

2024-12-19T07:50+0300

2024-12-19T07:50+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам своего декабрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 0,25%, следует из заявления регулятора. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, которые были опрошены порталом Trading Economics. В релизе указано, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством в восемь голосов против одного. "Экономика Японии постепенно восстанавливается, хотя в отдельных сферах наблюдается некоторое ослабление... Экспорт и промышленное производство остаются более или менее на прежнем уровне. Прибыль предприятий демонстрирует повышательную тенденцию, а настроения среди предпринимателей остаются на позитивном уровне. В этой ситуации инвестиции в основной капитал предприятий умеренно росли. Ситуация относительно занятости и доходов несколько улучшилась", - сообщается в релизе. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В текущем году Банк Японии повысил ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%.

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