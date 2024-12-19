Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241219/bank-rossii-853712888.html
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря
Международные резервы РФ с 6 по 13 декабря выросли на 0,6% и составили 618,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:06+0300
2024-12-19T16:10+0300
банк россии
россия
международные резервы
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/98/838949881_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_395d5cac40ad542c3e1d3c4a1cd95c40.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 по 13 декабря выросли на 0,6% и составили 618,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 13 декабря 2024 года составили 618,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,8 миллиарда долларов США, или на 0,6%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 6 декабря международные резервы составляли 614,4 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/20241219/stavka-853671159.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/98/838949881_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_d1f157d779967b41c7a59555283cd5b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, международные резервы
Банк России, РОССИЯ, международные резервы
16:06 19.12.2024 (обновлено: 16:10 19.12.2024)
 
В Банке России подсчитали международные резервы страны на 13 декабря

ЦБ: международные резервы РФ на 13 декабря составили 618,2 миллиарда долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 6 по 13 декабря выросли на 0,6% и составили 618,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 13 декабря 2024 года составили 618,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,8 миллиарда долларов США, или на 0,6%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 6 декабря международные резервы составляли 614,4 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Банк России в игре. Ключевая ставка добралась до биржи
04:04
 
Банк РоссииРОССИЯмеждународные резервы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала