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Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов
Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов - 19.12.2024, ПРАЙМ
Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов
Банк России намерен для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:09+0300
2024-12-19T16:09+0300
2024-12-19T16:09+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России намерен для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу тарифного коридора на 25%-75%; планируется, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года, сообщил регулятор. "Нижняя граница тарифного коридора по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов для большинства из них будет снижена на 25-75%... На 25% она снизится для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности. Более существенное сокращение (на 75%) предлагается для некоторых типов электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков", - говорится в Telegram-канале ЦБ. При этом для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт граница тарифного коридора останется на том же уровне, что и сейчас. "Нижнюю границу тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов планируется снизить на 50%. Изменений верхней границы не предполагается", - указал регулятор. Предусматривается, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года. ЦБ отмечает, что предложения подготовлены с учетом анализа накопленных данных об аварийности на объектах, а также изменений размера компенсаций пострадавшим.
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Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов
ЦБ намерен скорректировать тарифы страхования большинства опасных объектов
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России намерен для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу тарифного коридора на 25%-75%; планируется, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года, сообщил регулятор.
"Нижняя граница тарифного коридора по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов для большинства из них будет снижена на 25-75%... На 25% она снизится для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности. Более существенное сокращение (на 75%) предлагается для некоторых типов электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков", - говорится в Telegram-канале ЦБ.
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При этом для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт граница тарифного коридора останется на том же уровне, что и сейчас. "Нижнюю границу тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов планируется снизить на 50%. Изменений верхней границы не предполагается", - указал регулятор.
Предусматривается, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года. ЦБ отмечает, что предложения подготовлены с учетом анализа накопленных данных об аварийности на объектах, а также изменений размера компенсаций пострадавшим.