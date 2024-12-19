https://1prime.ru/20241219/bank-rossii-853713276.html

Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов

Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов - 19.12.2024, ПРАЙМ

Банк России скорректирует тарифы страхования большинства опасных объектов

Банк России намерен для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:09+0300

2024-12-19T16:09+0300

2024-12-19T16:09+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/59/839195978_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_f51dc98d8200330985cef1422e1ae839.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России намерен для большинства объектов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) снизить нижнюю границу тарифного коридора на 25%-75%; планируется, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года, сообщил регулятор. "Нижняя граница тарифного коридора по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов для большинства из них будет снижена на 25-75%... На 25% она снизится для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности. Более существенное сокращение (на 75%) предлагается для некоторых типов электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков", - говорится в Telegram-канале ЦБ. При этом для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт граница тарифного коридора останется на том же уровне, что и сейчас. "Нижнюю границу тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов планируется снизить на 50%. Изменений верхней границы не предполагается", - указал регулятор. Предусматривается, что скорректированные тарифы начнут применяться с 31 июля 2025 года. ЦБ отмечает, что предложения подготовлены с учетом анализа накопленных данных об аварийности на объектах, а также изменений размера компенсаций пострадавшим.

https://1prime.ru/20241218/kursy-valyut-853671010.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия