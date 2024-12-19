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Второй энергоблок БелАЭС временно отключили от сети - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Второй энергоблок БелАЭС временно отключили от сети
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили от сети - 19.12.2024, ПРАЙМ
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили от сети
Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T18:57+0300
2024-12-19T18:58+0300
энергетика
белаэс
энергоблок
отключение
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МИНСК,19 дек - ПРАЙМ. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго. "Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем". "Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.
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белаэс, энергоблок, отключение
Энергетика, БелАЭС, энергоблок, Отключение
18:57 19.12.2024 (обновлено: 18:58 19.12.2024)
 
Второй энергоблок БелАЭС временно отключили от сети

Минэнерго: 2-й энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за сигнала датчика

© РИА Новости . Лев Шерстенников | Перейти в медиабанкЛенинградская АЭС
Ленинградская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Лев Шерстенников
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МИНСК,19 дек - ПРАЙМ. Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, проводимые сейчас на станции работы не влияют на безопасность ее оборудования, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.
"Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем".
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"Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркивается в сообщении.
 
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