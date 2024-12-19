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Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 1,2 процента - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 1,2 процента
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 1,2 процента - 19.12.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 1,2 процента
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней непрерывного... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:27+0300
2024-12-19T14:27+0300
россия
бензин
спбмтсб
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней непрерывного снижения, увеличившись на 1,2%, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-95 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,21% - до 53 614 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,63% - до 50 406 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива в четверг выросла на 0,68%, до 52 315 рублей за тонну, межсезонного - на 1,25%, до 54 741 рубля. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,03% - до 68 559 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) опустилась на 0,37%, до 15 230 рублей за тонну, на мазут - на 0,54%, до 29 262 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, бензин, спбмтсб
РОССИЯ, Бензин, СПбМТСБ
14:27 19.12.2024
 
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла на 1,2 процента

Биржевая цена бензина Аи-95 в четверг выросла на 1,2%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней непрерывного снижения, увеличившись на 1,2%, следует из материалов торгов.
Так, цена марки Аи-95 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,21% - до 53 614 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,63% - до 50 406 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива в четверг выросла на 0,68%, до 52 315 рублей за тонну, межсезонного - на 1,25%, до 54 741 рубля. При этом тонна зимнего дизтоплива подешевела на 0,03% - до 68 559 рублей.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) опустилась на 0,37%, до 15 230 рублей за тонну, на мазут - на 0,54%, до 29 262 рублей за тонну.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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