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Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин

Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин

Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3 процента, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прмой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T12:23+0300

2024-12-19T12:23+0300

2024-12-19T12:32+0300

экономика

россия

безработица

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3 процента, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прмой линии."Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", — подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что несмотря на внешние угрозы и попытки повлиять на страну, ситуация с экономикой в России стабильная, и она продолжает развиваться.В ходе подготовки к прямой линии, президент также провел разговор с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, которая сообщила, что инфляция в стране составляет примерно 9,2-9,3 процента.

https://1prime.ru/20241202/bezrabotitsa-853260859.html

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россия, безработица