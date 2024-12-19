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Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин
Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин
Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3 процента, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прмой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T12:23+0300
2024-12-19T12:32+0300
экономика
россия
безработица
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3 процента, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прмой линии."Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", — подчеркнул российский лидер.Президент также отметил, что несмотря на внешние угрозы и попытки повлиять на страну, ситуация с экономикой в России стабильная, и она продолжает развиваться.В ходе подготовки к прямой линии, президент также провел разговор с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, которая сообщила, что инфляция в стране составляет примерно 9,2-9,3 процента.
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россия, безработица
Экономика, РОССИЯ, безработица
12:23 19.12.2024 (обновлено: 12:32 19.12.2024)
 
Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне, заявил Путин

Путин: уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне в 2,3%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3 процента, заявил глава государства Владимир Путин в рамках ежегодной прмой линии.
"Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было", — подчеркнул российский лидер.
Президент также отметил, что несмотря на внешние угрозы и попытки повлиять на страну, ситуация с экономикой в России стабильная, и она продолжает развиваться.
В ходе подготовки к прямой линии, президент также провел разговор с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной, которая сообщила, что инфляция в стране составляет примерно 9,2-9,3 процента.
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