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Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях - 19.12.2024, ПРАЙМ
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T20:26+0300
2024-12-19T20:26+0300
2024-12-19T20:28+0300
вооружения
дуглас макгрегор
биолаборатории
украина
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.В частности, полковник заявил: "Украинцы в биолабораториях с нашей (США - прим. ред.) помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских".При этом Макгрегор отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной.Ранее известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал решения руководства США о выделении помощи Киеву на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий на Украине "одним из худших законопроектов в истории".
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853648253.html
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дуглас макгрегор, биолаборатории, украина
Вооружения, Дуглас Макгрегор, биолаборатории, УКРАИНА
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
Полковник Макгрегор: украинцы в лабораториях разрабатывали оружие против русских
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ.
Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
высказал экс-советник Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
В частности, полковник заявил: "Украинцы в биолабораториях с нашей (США - прим. ред.) помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских".
При этом Макгрегор отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной.
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное
Ранее известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал решения руководства США о выделении помощи Киеву на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий на Украине "одним из худших законопроектов в истории".