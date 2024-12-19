https://1prime.ru/20241219/biolaboratorii-853723435.html

Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях

Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях - 19.12.2024, ПРАЙМ

Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях

Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T20:26+0300

2024-12-19T20:26+0300

2024-12-19T20:28+0300

вооружения

дуглас макгрегор

биолаборатории

украина

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.В частности, полковник заявил: "Украинцы в биолабораториях с нашей (США - прим. ред.) помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских".При этом Макгрегор отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной.Ранее известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал решения руководства США о выделении помощи Киеву на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий на Украине "одним из худших законопроектов в истории".

https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853648253.html

украина

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дуглас макгрегор, биолаборатории, украина