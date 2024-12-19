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Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях - 19.12.2024, ПРАЙМ
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях
Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T20:26+0300
2024-12-19T20:28+0300
вооружения
дуглас макгрегор
биолаборатории
украина
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.В частности, полковник заявил: "Украинцы в биолабораториях с нашей (США - прим. ред.) помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских".При этом Макгрегор отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной.Ранее известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал решения руководства США о выделении помощи Киеву на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий на Украине "одним из худших законопроектов в истории".
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дуглас макгрегор, биолаборатории, украина
Вооружения, Дуглас Макгрегор, биолаборатории, УКРАИНА
20:26 19.12.2024 (обновлено: 20:28 19.12.2024)
 
Советник Пентагона раскрыл правду об украинских биолабораториях

Полковник Макгрегор: украинцы в лабораториях разрабатывали оружие против русских

© fotolia.com / motorlka !Пробирки
!Пробирки - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / motorlka
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украинцы с помощью американских специалистов разрабатывали в биолабораториях генетическое оружие против русских. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
В частности, полковник заявил: "Украинцы в биолабораториях с нашей (США - прим. ред.) помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских".
При этом Макгрегор отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
На Украине предупредили, что Зеленский готовит нечто масштабное
Вчера, 09:57
Ранее известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал решения руководства США о выделении помощи Киеву на $60 млрд и финансирование 12 биолабораторий на Украине "одним из худших законопроектов в истории".
 
ВооруженияДуглас МакгрегорбиолабораторииУКРАИНА
 
 
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