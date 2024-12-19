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В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина
В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина - 19.12.2024, ПРАЙМ
В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина
Планы избранного президента США Дональда Трампа противоречат рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) из-за имеющихся рисков, заявила директор по... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:13+0300
2024-12-19T19:13+0300
экономика
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Планы избранного президента США Дональда Трампа противоречат рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) из-за имеющихся рисков, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Подобное идет в разрез с рекомендацией фонда многим странам относительно того, чтобы подвергать государственный сектор риску, связанному с криптовалютой", - сообщила она на брифинге, комментируя возможность создания Трампом резерва биткоина. Козак добавила, что фонд видит как риски, так и возможности для государств от хранения активов в криптовалютах. "Существуют потенциальные риски для финансовой стабильности, защиты потребителей и финансовой целостности. Поэтому важно, чтобы страны имели политическую основу вокруг криптоактивов для устранения этих рисков... Также важно признать, что аппетит инвесторов к криптоактивам остается очень сильным, отражая оценку, согласно которой криптоактивы могут генерировать преимущества диверсификации при распределении активов", - отметила представитель фонда.
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мвф, дональд трамп, биткоин
Экономика, МВФ, Дональд Трамп, Биткоин
19:13 19.12.2024
 
В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина

Козак: планы Трампа по резерву биткоина в США противоречат рекомендации МВФ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкBitcoin
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Планы избранного президента США Дональда Трампа противоречат рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) из-за имеющихся рисков, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Подобное идет в разрез с рекомендацией фонда многим странам относительно того, чтобы подвергать государственный сектор риску, связанному с криптовалютой", - сообщила она на брифинге, комментируя возможность создания Трампом резерва биткоина.
Козак добавила, что фонд видит как риски, так и возможности для государств от хранения активов в криптовалютах.
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"Существуют потенциальные риски для финансовой стабильности, защиты потребителей и финансовой целостности. Поэтому важно, чтобы страны имели политическую основу вокруг криптоактивов для устранения этих рисков... Также важно признать, что аппетит инвесторов к криптоактивам остается очень сильным, отражая оценку, согласно которой криптоактивы могут генерировать преимущества диверсификации при распределении активов", - отметила представитель фонда.
 
ЭкономикаМВФДональд ТрампБиткоин
 
 
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