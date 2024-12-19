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Путин оценил популярность БРИКС в мире - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил популярность БРИКС в мире
Путин оценил популярность БРИКС в мире - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил популярность БРИКС в мире
Многие государства проявляют огромный интерес к БРИКС, заявил российский президент Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:10+0300
2024-12-19T14:10+0300
россия
брикс
владимир путин
запад
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Многие государства проявляют огромный интерес к БРИКС, заявил российский президент Владимир Путин."Развивается организация быстро. Она расширилась, но... много государств проявляют интерес к развитию БРИКС... потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет больших, маленьких государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Он также добавил, что БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Пол его словам, объединение работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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россия, брикс, владимир путин, запад
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин, ЗАПАД
14:10 19.12.2024
 
Путин оценил популярность БРИКС в мире

Путин: много государств проявляют интерес к развитию БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Многие государства проявляют огромный интерес к БРИКС, заявил российский президент Владимир Путин.
"Развивается организация быстро. Она расширилась, но... много государств проявляют интерес к развитию БРИКС... потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет больших, маленьких государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один - развитие", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он также добавил, что БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Пол его словам, объединение работает не против кого-либо, а за интересы своих стран-участниц.
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС
6 декабря, 15:02
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
 
РОССИЯБРИКСВладимир ПутинЗАПАД
 
 
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