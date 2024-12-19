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Следствие считает экс-замминистра обороны Булгаков создателем ОПГ
Следствие считает экс-замминистра обороны Булгаков создателем ОПГ - 19.12.2024, ПРАЙМ
Следствие считает экс-замминистра обороны Булгаков создателем ОПГ
Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, организовал и возглавил преступную | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T11:27+0300
2024-12-19T11:27+0300
2024-12-19T11:27+0300
россия
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минобороны
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, организовал и возглавил преступную группу. Об этом говорится в судебных материалах, доступных агентству РИА Новости. Так, в ходе расследования выяснилось, что Булгаков, занимая должность в министерстве, создавал организованную группу с целью хищения имущества. В группу были вовлечены как ранее знакомые ему люди, так и лица, которые пока не установлены. На днях Басманный суд продлил срок ареста Булгакова, а также гендиректора ООО “Нева-Балт СПб” Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнева до 25 марта. Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России, был арестован в июле. По данным правоохранительных органов, он использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО “Грязинский пищевой комбинат”. Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, которое он не признает. Уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны связано с контрактами на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В этом деле была задействована фирма, которая принадлежит Булгакову, и которая получила почти 50 миллионов рублей не обоснованно, о чем сообщили следственные органы. Адвокат Булгакова Сергей Севрук уточнил, что речь идет о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей, однако Булгаков не получал эти деньги — средства находятся на счете подрядчика АО “Петербургская сбытовая компания”.
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россия, суд, минобороны
Следствие считает экс-замминистра обороны Булгаков создателем ОПГ
Следствие считает экс-замминистра обороны Булгакова создателем преступной группы
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, организовал и возглавил преступную группу. Об этом говорится в судебных материалах, доступных агентству РИА Новости.
Так, в ходе расследования выяснилось, что Булгаков, занимая должность в министерстве, создавал организованную группу с целью хищения имущества. В группу были вовлечены как ранее знакомые ему люди, так и лица, которые пока не установлены.
На днях Басманный суд продлил срок ареста Булгакова, а также гендиректора ООО “Нева-Балт СПб” Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнева до 25 марта. Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России, был арестован в июле.
Суд продлил арест генералу Булгакову
По данным правоохранительных органов, он использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО “Грязинский пищевой комбинат”. Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, которое он не признает.
Уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны связано с контрактами на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В этом деле была задействована фирма, которая принадлежит Булгакову, и которая получила почти 50 миллионов рублей не обоснованно, о чем сообщили следственные органы.
Адвокат Булгакова Сергей Севрук уточнил, что речь идет о мошенничестве на сумму более 49 миллионов рублей, однако Булгаков не получал эти деньги — средства находятся на счете подрядчика АО “Петербургская сбытовая компания”.