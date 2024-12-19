https://1prime.ru/20241219/chehija-853683520.html

Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию

Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию - 19.12.2024, ПРАЙМ

Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию

Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T04:15+0300

2024-12-19T04:15+0300

2024-12-19T04:15+0300

экономика

энергетика

мировая экономика

чехия

москва

польша

евростат

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853683520.jpg?1734570944

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, Россия в середине осени ввезла чешского пива на 4 миллиона евро, что больше показателя октября прошлого года в 1,9 раза и является максимумом с августа 2020 года. Помимо Чехии единственным другим крупным поставщиком, увеличившим в октябре экспорт в годовом выражении, была Польша: Россия приобрела в 5,7 раза больше польского пива, чем годом ранее - на 2,3 миллиона евро. Другие экспортеры, наоборот, сократили продажи. Так, главным поставщиком в октябре осталась Германия, которая уменьшила поставки этого алкоголя на 18% в годовом выражении - до 6 миллионов евро. Покупки пива из Латвии сократились на 12% - до 3,5 миллиона евро, а из Литвы - на 41%, до 2,6 миллиона. В целом в октябре Россия приобрела у Евросоюза пива на 20,5 миллиона евро, что на 4% меньше показателя годом ранее, в то же время за десять месяцев европейский экспорт составил 211 миллионов евро против 220 миллионов в прошлом году.

чехия

москва

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, чехия, москва, польша, евростат, ес