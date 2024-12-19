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Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию
Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию - 19.12.2024, ПРАЙМ
Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию
Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T04:15+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, Россия в середине осени ввезла чешского пива на 4 миллиона евро, что больше показателя октября прошлого года в 1,9 раза и является максимумом с августа 2020 года.
Помимо Чехии единственным другим крупным поставщиком, увеличившим в октябре экспорт в годовом выражении, была Польша: Россия приобрела в 5,7 раза больше польского пива, чем годом ранее - на 2,3 миллиона евро.
Другие экспортеры, наоборот, сократили продажи. Так, главным поставщиком в октябре осталась Германия, которая уменьшила поставки этого алкоголя на 18% в годовом выражении - до 6 миллионов евро. Покупки пива из Латвии сократились на 12% - до 3,5 миллиона евро, а из Литвы - на 41%, до 2,6 миллиона.
В целом в октябре Россия приобрела у Евросоюза пива на 20,5 миллиона евро, что на 4% меньше показателя годом ранее, в то же время за десять месяцев европейский экспорт составил 211 миллионов евро против 220 миллионов в прошлом году.
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мировая экономика, чехия, москва, польша, евростат, ес
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, МОСКВА, ПОЛЬША, Евростат, ЕС
Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию
Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 млн евро
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Чехия в октябре нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020 года 4 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, Россия в середине осени ввезла чешского пива на 4 миллиона евро, что больше показателя октября прошлого года в 1,9 раза и является максимумом с августа 2020 года.
Помимо Чехии единственным другим крупным поставщиком, увеличившим в октябре экспорт в годовом выражении, была Польша: Россия приобрела в 5,7 раза больше польского пива, чем годом ранее - на 2,3 миллиона евро.
Другие экспортеры, наоборот, сократили продажи. Так, главным поставщиком в октябре осталась Германия, которая уменьшила поставки этого алкоголя на 18% в годовом выражении - до 6 миллионов евро. Покупки пива из Латвии сократились на 12% - до 3,5 миллиона евро, а из Литвы - на 41%, до 2,6 миллиона.
В целом в октябре Россия приобрела у Евросоюза пива на 20,5 миллиона евро, что на 4% меньше показателя годом ранее, в то же время за десять месяцев европейский экспорт составил 211 миллионов евро против 220 миллионов в прошлом году.