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Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч

Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч - 19.12.2024, ПРАЙМ

Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч

Число домов, включенных в программу социальной газификации в Якутии, в 2025 году должно быть доведено до 10 тысяч, такое поручение дано руководству компании... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T06:26+0300

2024-12-19T06:26+0300

2024-12-19T06:26+0300

энергетика

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экономика

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якутск

айсен николаев

газпром

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ЯКУТСК, 19 дек - ПРАЙМ. Число домов, включенных в программу социальной газификации в Якутии, в 2025 году должно быть доведено до 10 тысяч, такое поручение дано руководству компании "Сахатранснефтегаз", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Государственного собрания республики. Ранее сообщалось о том, что более 8 тысяч домовладений в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, плановые показатели 2024 года уже в октябре выполнены досрочно, это является историческим рекордом. "В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегино-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с "Газпромом" будут газифицированы поселки Батамай, Мурья и Беченча в Ленском районе. Поручил "Сахатранснефтегаз" довести число газифицированных по президентской программе домов до 10 тысяч. Уверен, что газовики справятся с этой задачей", - отметил Николаев.

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газ, якутия, якутск, айсен николаев, газпром