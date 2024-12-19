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Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч
Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч - 19.12.2024, ПРАЙМ
Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч
Число домов, включенных в программу социальной газификации в Якутии, в 2025 году должно быть доведено до 10 тысяч, такое поручение дано руководству компании... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T06:26+0300
2024-12-19T06:26+0300
энергетика
газ
экономика
якутия
якутск
айсен николаев
газпром
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ЯКУТСК, 19 дек - ПРАЙМ. Число домов, включенных в программу социальной газификации в Якутии, в 2025 году должно быть доведено до 10 тысяч, такое поручение дано руководству компании "Сахатранснефтегаз", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Государственного собрания республики. Ранее сообщалось о том, что более 8 тысяч домовладений в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, плановые показатели 2024 года уже в октябре выполнены досрочно, это является историческим рекордом. "В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегино-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с "Газпромом" будут газифицированы поселки Батамай, Мурья и Беченча в Ленском районе. Поручил "Сахатранснефтегаз" довести число газифицированных по президентской программе домов до 10 тысяч. Уверен, что газовики справятся с этой задачей", - отметил Николаев.
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Энергетика, Газ, Экономика, ЯКУТИЯ, Якутск, Айсен Николаев, Газпром
06:26 19.12.2024
 
Число включенных в программу газификации домов в Якутии доведут до 10 тысяч

Глава Якутии Николаев поручил довести число домов, включенных в программу соцгазификации

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ЯКУТСК, 19 дек - ПРАЙМ. Число домов, включенных в программу социальной газификации в Якутии, в 2025 году должно быть доведено до 10 тысяч, такое поручение дано руководству компании "Сахатранснефтегаз", сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного послания депутатам Государственного собрания республики.
Ранее сообщалось о том, что более 8 тысяч домовладений в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, плановые показатели 2024 года уже в октябре выполнены досрочно, это является историческим рекордом.
"В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегино-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с "Газпромом" будут газифицированы поселки Батамай, Мурья и Беченча в Ленском районе. Поручил "Сахатранснефтегаз" довести число газифицированных по президентской программе домов до 10 тысяч. Уверен, что газовики справятся с этой задачей", - отметил Николаев.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазЯКУТИЯЯкутскАйсен НиколаевГазпром
 
 
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