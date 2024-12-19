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Дайджест российских СМИ - 28 декабря

Дайджест российских СМИ - 28 декабря - 19.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 28 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T04:00+0300

2024-12-19T04:00+0300

2024-12-19T04:00+0300

общество

рф

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

николай патрушев

госдума

вциом

nissan

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853682391.jpg?1734570008

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Террорист оказался одноразовым - Взорвавший генерала Кириллова полностью признал вину - инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову совершение теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации, Герой Труда Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. - Номер недоступен - Апартаменты рискуют остаться без туристов - Требование об обязательной классификации всех средств размещения создало угрозы для индивидуальных апартаментов, пользующихся популярностью на фоне роста интереса к внутреннему туризму. - Техосмотру подготовили новогодний тариф - "Ъ" подсчитал, как подорожает ТО для владельцев автомобилей с 1 января - Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%: в большинстве регионов уже утвердили новые тарифы. - ФРС ушла в минус - Американский регулятор снизил ставку и изучит новые данные - Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, продолжила смягчать свою денежно-кредитную политику (ДКП): по итогам последнего в этом году заседания ставка снижена на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,75% годовых. - Высокотехнологичный кешбэк - Правительство стимулирует приобретение российского оборудования - На фоне предстоящего в 2025 году роста налога на прибыль правительство расширяет точечные меры поддержки приоритетных отраслей - в частности, власти готовы стимулировать закупки российской высокотехнологичной продукции. Принятым постановлением расширен список продукции, при покупке которой компании могут снижать свой налог на прибыль. - Успеть продать подороже - Бизнес надеется повысить цены, но готовится к охлаждению экономики - Проведенный Банком России опрос предприятий фиксирует снижение их деловой активности в декабре при продолжающемся росте инфляционных ожиданий. Индекс бизнес-климата ЦБ снизился до минимальных значений за год, что отражает ухудшение текущих оценок спроса и производства. - Год надежного перелома - Дума завершила осеннюю сессию в атмосфере согласия и оптимизма - Госдума 18 декабря провела последнее заседание осенней сессии. Лидеры фракций в итоговых выступлениях демонстрировали консенсус и то и дело одобрительно цитировали друг друга. Одним из главных достижений Думы в этот период они единодушно признали борьбу с нелегальной миграцией. - Россиянам приглянулся консенсус - Социологи ВЦИОМа подвели итоги уходящего года и оценили риски на будущее - "Донбасский консенсус" перерос в устойчивое состояние политической системы, а потенциально рискованные для нее события не привели к усилению протестных настроений - таковы главные итоги 2024 года, о которых рассказали 18 декабря представители ВЦИОМа. - Вот стоит "Роснано" у военкомата - Приостановлено уголовное преследование бывшего топ-менеджера компании, заключившего контракт с Минобороны - Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд приостановил уголовное преследование бывшего инвестиционного директора "Роснано" Наиля Губаева, ранее осужденного на восемь лет за хищение 179 миллионов рублей. Апелляционной инстанцией приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение, однако оно не состоится, так как фигурант заключил с Минобороны контракт на участие в СВО. - Дело врачей пустили по кругу - Калининградские медики, ранее осужденные за убийство младенца, снова предстанут перед судом - Громкое дело врачей калининградского роддома Елены Белой и Элины Сушкевич, вначале оправданных, а затем осужденных на девять с половиной и девять лет колонии за убийство младенца, отправлено в Московский областной суд на пересмотр. - Трудиться лучше не в СИЗО - Экс-сотруднице "Ростеха" заменили остаток срока исправительными работами - Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной, осужденной в прошлом году на шесть с половиной лет за мошенничество, все же удалось убедить суд отпустить ее на свободу. Недавно ей отказали в УДО, несмотря на ударный труд в хозотряде московского СИЗО, однако теперь заменили неотбытую часть срока исправительными работами. - Мазут не ушел в песок - В Анапе и Темрюкском районе идет очистка прибрежной полосы от нефтепродуктов - На черноморском побережье близ Анапы собрано уже более 100 тонн нефтепродуктов с песком, от мазута очищена береговая полоса протяженностью 10 километров. Об этом сообщили в МЧС, представители которого принимают участие в ликвидации масштабной аварии после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". - Скрининги проходят репродуктивно - 4,5 миллионов россиян оценили фертильность в рамках диспансеризации - Бесплатную проверку (скрининг) репродуктивного здоровья, впервые ставшую доступной для россиян в этом году, прошли уже 4,5 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, уточнивший, что женщины принимают участие в процедуре значительно активнее мужчин. - Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе - Пока Дональд Трамп прикидывает, что делать с Украиной, ее союзники решают, как ей помочь после смены власти в Америке - В январе спецпредставитель по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. Несмотря на обещания будущего главы Белого дома быстро положить конец российско-украинскому конфликту, поездка господина Келлога, судя по всему, станет ознакомительной. Отмечается, что сначала он намерен познакомиться с ситуацией и доложить о ней своему боссу. - Индия и Китай свернут горы - Две ведущие державы Азии урегулируют более чем полувековой спор в Гималаях - Представители высшего руководства Китая и Индии в среду провели в Пекине встречу по пограничной проблеме, обсудив пути нормализации двусторонних отношений на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. - "Яндекс" включает телевизоры - Компания продвигает свою операционную систему - Лидеры российского рынка телевизоров китайские Haier, TCL и Huawei ведут переговоры с "Яндексом" об установке на все поставляемые в РФ устройства операционной системы (ОС) YaOS. - Сертификация ремонту не подлежит - Обслуживание техники за рубежом подешевеет с уменьшением таможенных сборов - Верховный суд (ВС) ограничил возможность доначисления таможенных пошлин при обратном ввозе в РФ техники или транспорта после их ремонта за пределами ЕАЭС. Пошлины взимаются от стоимости ремонтных работ, в которые таможня включает также расходы на обязательную сертификацию или освидетельствование. - Граждане дорого оделись - Они стали чаще покупать премиальные товары - За год спрос на одежду и аксессуары премиальных марок среди российских покупателей вырос почти на 50%. Но такое увеличение характерно больше для онлайн-сегмента. Из-за падения курса рубля граждане предпочитают покупать дорогие товары дома, а не ездить в Дубай, где они начали приобретать такую продукцию после запрета ввозить ее в РФ со стороны Европы и США. - Фонды подстраховались бумагами - ПИФы различных типов расширяют использование операций обратного репо - Жесткая денежно-кредитная политика Банка России вынуждает управляющих увеличивать долю вложений в инструменты денежного рынка. Уже в десятках фондов доля подобных вложений превышает 15%, а в некоторых достигла 50–78%. - Деньги учатся защищаться - Финансовые организации повысили спрос на киберучения - В 2024 году спрос финсектора на киберучения остался высоким, несмотря на снижение темпов роста. Это связано с увеличением числа атак злоумышленников, а также ростом их сложности. - Информбезопасность подросла на софте - Объем рынка превысил 500 миллиардов рублей - По итогам 2024 года отечественный рынок информационной безопасности (ИБ) вырастет на 30%, до 593 миллиардов рублей. Также уве- личивается и доля ИБ в целом на IT-рынке: теперь на нее приходится более 18%. По другим оценкам, рынок вырастет всего на 10–15%, а его рост в 2025 году замедлится из-за высокой ключевой ставки ЦБ и дополнительной налоговой нагрузки, которые вынуждают компании сокращать бюджеты на кибербезопасность. - Спецтехника окопалась - Рынок сокращается по всем основным показателям - Рынок дорожно-строительной техники в РФ продолжает сокращаться. Производители отмечают растущий дефицит спроса, притом что складские запасы пополняются, а конкуренция с китайскими брендами не ослабевает. По итогам года рынок может упасть на 7–10%. - Метанол набирает цену - Котировки сырья на мировых рынках растут на нехватке предложения - На фоне глобального дефицита метанола и ограниченного экспорта из России котировки на это химическое сырье в Европе обновляют максимумы. С начала года цены выросли на 59%, до 440 евро за тонну, также отмечается увеличение цен в Турции и Китае. - Китаю не светят киловатты - РФ сократит экспорт электроэнергии в 2024 году более чем на 20% - Экспорт электроэнергии из РФ по итогам года может снизиться более чем на 20%, до 8,5 миллиардов кВт•ч. Основная причина - рекордно низкие поставки в Китай в условиях нехватки генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. - Онлайн-розница пошла на спор - Ритейлеры просят отрегулировать работу маркетплейсов - Представители традиционной торговли просят законодательно обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых вы- дач на их площадках, а также ограничить штрафы для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов. Онлайн-ритейлеры настаивают, что предлагаемые меры излишни. - Покупатель выбирает онлайн - Торговые центры фиксируют снижение трафика - Развитие онлайн-торговли и переход потребителей к сберегательной модели принесли дополнительные проблемы владельцам коммерческой недвижимости. Посещаемость российских торгцентров сокращается, что играет на руку ритейлерам, которым теперь проще добиваться заметных скидок на аренду. - Японцы выруливают из кризиса - Honda и Nissan могут объединить бизнес - В ответ на экспансию китайского автопрома японские Honda и Nissan задумались о слиянии. Сделка, в которой вероятно и участие Mitsubishi, где Nissan владеет 27%, может привести к созданию третьего автопроизводителя в мире с объемом продаж восьемь миллионов машин в год. В РФ эти бренды поставляются по параллельному импорту, доля которого сокращается. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Бизнес стал реже обращаться в суды после резкого увеличения пошлин - Самое большое снижение числа исков зафиксировано в Москве - Количество обращений бизнеса в арбитражные суды (АС; разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. - Автодилеры попросили у правительства и ФАС не относить к рекламе карточки на классифайдах - На эти площадки приходится до 50% их бюджетов на продвижение - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) попросила правительство, ФАС, Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Опору России" не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. - Адвокаты просят доработать инициативу МВД о пропускном режиме - Принятие проекта может существенно затруднить работу по оказанию юрпомощи лицам, находящимся в отделениях полиции, считают адвокаты - Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Министерство внутренних дел обращение с замечаниями к проекту приказа "Об установлении пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ведомства". - Госдума утвердила свои предложения для Счетной палаты по проверкам на 2025 год - Депутаты предлагают проанализировать расходование средств на переработку мусора и меры по улучшению демографии - Совет Госдумы 16 декабря утвердил предложения по вопросам, которые требуют проведения контрольных или экспертно-аналитических мероприятий на 2025 год. Такие предложения включаются в формирование плана работы Счетной палаты (СП). - К думским выборам технологию ДЭГа могут распространить на половину субъектов - При этом повсеместного введения такой формы голосования не ожидается - К выборам в Госдуму в 2026 г. опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть распространен на половину субъектов страны. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. - В России формируется понятие "российская мечта" - Такой запрос есть у молодежи, а власти его подхватывают, считают социологи ВЦИОМа - В России начало формироваться понятие "российская мечта", которое в 2025 году станет приобретать более конкретные очертания и проявляться ярче. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время презентации исследования об итогах 2024 года и прогнозах на 2025 год. - Владелец сгоревшего склада Ozon ответил на претензии "Ингосстраха" - Девелопер "Ориентир" считает иск безосновательным до установления виновного в пожаре - Владелец сгоревшего в 2022 г. склада онлайн-ритейлера Ozon – девелопер ГК "Ориентир" ответил на судебные претензии "Ингосстраха". В начале декабря страховщик через Арбитражный суд Московской области потребовал возврата средств, которые выплатил Ozon в сентябре 2024 года в качестве возмещения ущерба от возгорания. - Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантов - В долгосрочной перспективе это вряд ли повлияет на ожидаемый приток иностранных рабочих - Почти половина регионов (40 субъектов РФ) установили в этом году ограничения на работу мигрантов, говорится в исследовании "Миграция населения в 2024 году" рейтингового агентства "Эксперт РА". Больше всего лимитов установлено в Краснодарском крае (более 80 укрупненных подотраслей ОКВЭД), Севастополе (более 70), Республике Крым (более 30), Якутии (около 30). - Израиль и "Хамас" близки к заключению перемирия - Палестинское движение требует не ставить новых условий - Израиль и исламистское палестинское движение "Хамас" добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, пишет Reuters. - Администрация США не успевает потратить на оружие для Киева деньги до конца года - Пока она успевает израсходовать 1,2 миллиардов долларов из оставшихся 5,6 миллиардов долларов - Уходящая администрация президента США Джо Байдена до конца 2024 года может не успеть направить Украине одобренную конгрессом помощь на остающиеся 5,6 миллиардов долларов. Речь идет о пакетах помощи по передаче оружия из арсенала Пентагона распоряжениями президента (программа PDA) и заказах новых вооружений по программе USAI. - Индонезия и ЕАЭС могут договориться о свободной торговле в 2025 году - Джакарта заинтересована в развитии академических связей с Москвой - Дружба России и Индонезии выдержала проверку временем, заявил 18 декабря на конференции в Москве, посвященной 75-летию установления двусторонних отношений, посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш. Он рассказал об исторической основе взаимодействия двух стран, напомнив о том, как русские мореплаватели путешествовали у берегов Индонезии еще в XIX веке. - МЭА прогнозирует кризис в российской угольной отрасли в ближайшие три года - Он будет продолжаться, пока не улучшится конъюнктура рынка и не заработают меры господдержки - Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча угля в России и его экспорт из страны продолжат снижаться в 2025–2027 годах. Об этом говорится в опубликованном 18 декабря ежегодном докладе МЭА Coal 2024. - Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров - Злоумышленников будут отвлекать ложными приманками и фальшивыми элементами IT-инфраструктуры - Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает лицензию на использование программного обеспечения (ПО), которое генерирует приманки и ловушки для хакеров. Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО "Ангара ассистанс". - ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодность - Часть таких руководителей могут не иметь профильного образования, предупреждают эксперты - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила проект программы переподготовки профильных руководителей по информационной безопасности (ИБ). Переподготовка затронет федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также компании с госучастием, обладающие объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из заявления на сайте регулятора, опубликованного 4 декабря. - В России вырос спрос на отдых в малых городах Краснодарского края - Этому способствует развивающаяся инфраструктура в регионах и доступная цена туров - Города Краснодарского края и Золотого кольца в 2024 г. стали лидерами по приросту бронирований туристического жилья среди внутрироссийских направлений. Об этом свидетельствуют данные "МТС Travel". - Инвестпрограмма РЖД на 2025 год составит 890 миллиардов рублей - Это почти на треть меньше, чем в этом году - Объем инвестиций РЖД в будущем году составит около 890 миллиардов рублей. Инвестпрограмма госмонополии на 2024 году была утверждена в объеме 1,275 триллионов рублей, размер ее фактического исполнения компания не раскрывала. - Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акций - Оптимизм в инвесторов может вселить только умеренная жесткость решения ЦБ по ставке - Ралли Санта-Клауса на российском рынке акций возможно лишь в том случае, если рост ключевой ставки Банка России на последнем заседании 20 декабря будет на уровне или ниже ожиданий рынка. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Оздоровление закона - Принятые поправки в Уголовный кодекс прекратят необоснованные преследования врачей - Уголовные дела в отношении врачей перестанут возбуждать из-за неоднозначной трактовки законодательных норм. Приняты поправки в 238-ю статью УК, посвященную в том числе оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. - Переустановка по требованию - Минцифры ужесточило требования к российскому софту - В России вводятся дополнительные требования для программного обеспечения (ПО) в реестре минцифры. Такие продукты могут участвовать в госзакупках. ПО, разработанное госкомпаниями, будет попадать в реестр, только если для него там нет альтернатив или если на него есть серьезный спрос на рынке. - Средний класс - В школах могут ввести интегральную оценку - Одна из самых консервативных сфер - образование - сегодня бурлит. Не успеют родители и педагоги обсудить в чатах и учительских одну инициативу для школы, как уже на подходе новые вводные. - Страховка на глазок - В трех регионах транспорт проверят на наличие ОСАГО камерами - В следующем году в порядке эксперимента начнут выявлять незастрахованные на дорогах автомобили с помощью камер. Уже три региона изучают такую возможность. Об этом сообщил глава АО "Национальная страховая информационная система" Николай Галушин, выступая на конференции Всероссийского союза автостраховщиков. - Теракт в режиме онлайн - Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова и его помощника признался, что работал на украинские спецслужбы - Меньше суток потребовалось российским спецслужбам и правоохранительным органам, чтобы установить и задержать исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. - Арктика - молодым - Николай Патрушев предложил проект по развитию Заполярья - Уже в следующем году в России может появиться новый национальный проект. Как заявил в среду на итоговом заседании Морской коллегии ее председатель - помощник президента Николай Патрушев, предлагается сформировать комплексный проект "Развитие Арктической зоны РФ и Северного морского пути". - Магистрали добавили мощность - Михаил Мишустин запустил новые энергообъекты Транссиба и БАМа - Премьер-министр Михаил Мишустин запустил в эксплу- атацию основные объекты второго этапа расширения электроснабжения Восточного полигона железных дорог России. Новая инфраструктура позволяет обеспечить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали дополнительной мощностью 1700 мегаватт, вырастет надежность энергосистем ряда регионов Дальнего Востока и Сибири. - Оценка по праву - Госдума завершила осеннюю сессию - Вчера депутаты Госдумы провели заключительное заседание осенней сессии. Поддержка участников СВО, меры по защите традиционных ценностей, изменения для российских водителей - над этими и другими направлениями работали депутаты. - Большой разговор - Сегодня Владимир Путин подведет итоги года в прямом эфире - Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире сегодня, 19 декабря, подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" - это совмещенный формат "Прямой линии" и большой пресс-конференции. - Поддержка - "Я не боец, но могу подносить патроны..." - Многодетная мать из Воронежа выполняет для фронта ту же работу, что и молодые люди на электро- великах и с коробами на спине для мирного населения. Солдаты пишут ей, что им надо, она привозит. - Минобороны - Начальник генштаба: цели спецоперации, безусловно, будут достигнуты - О ходе спецоперации и не только рассказал вчера на встрече с военными атташе зарубежных государств начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. - Спецкомандировка - Разведчики используют эффект внезапности - Вэсэушники поверили в себя и решили выкопать новые позиции на окраине населенного пункта, недалеко от Днепра, рассчитывая, что среди частных построек их не заметят. Но артиллерия группировки войск "Днепр" быстро развеяла их надежды. - Армия- Бойцы продолжают штурм курахова - Еще два освобожденных населенных пункта на территории ДНР - таков промежуточный итог проведения спецоперации по ситуации на 17 декабря. "В результате решительных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Трудовое", - сообщили в Минобороны России. - Без оправданий - Пересмотр дела по постановлению КС - обязателен - Конституционный суд РФ допустил, что при пересмотре дела на основании его постановления положение осужденного или оправданного может ухудшиться - соразмерно восстановлению прав лица, дело которого направлено на пересмотр. История Марии Золотаревой из Москвы рассматривается в КС уже во второй раз. По приговору суда она, будучи несовершеннолетней, получила три года лишения свободы за торговлю наркотиками — по просьбе "старшего товарища" заложила в тайники-закладки почти полсотни свертков. - Политика закрытых дверей - Западные санкции против поставок российского газа и минеральных удобрений спровоцировали голод в Африке - На 300% подорожали минеральные удобрения на мировом рынке с начала СВО. Это спровоцировало рост числа голодающих на Африканском континенте до 100 миллионов человек. А к 2026 году их количество может увеличиться до 400 миллионов, если не предпринять срочные меры. - Декларация со сроком - За поддельные документы для налоговой ввели статью - Российский Уголовный кодекс дополнили новой статьей - 173.3 - "Организация деятельности по предоставлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)". - Согласные правила - Банки придумали новый способ для удержания клиентов - На российском платежном рынке распространяется новая функция - автопополнение карты в момент оплаты со счетов других банков, если на ней нет денег. Запустили ее как минимум три кредитные организации. - Рамштайн вне игры - Зачем США передали НАТО координацию военных поставок Киеву - Главная роль в координации потока вооружений на Украину переходит от США к структурам НАТО. Для этого уже запущена миссия альянса по поддержке Украины в вопросах безопасности и подготовки персонала (англ. NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), в состав которой на постоянной основе входят около 700 военных специалистов. - Глазам не верится - Помнит ли Грузия земляков - вождей советской эпохи - Восемнадцатого декабря в грузинском Гори в семье сапожника родился мальчик, которого назвали Иосиф, для близких - Сосо. Мир его знает по партийному псевдониму Сталин. У товарища Сталина две даты рождения. Кроме упомянутой (она основана на метрике Горийской Успенской церкви) еще и 21 декабря. Годы тоже отличаются: 1878-й и 1879-й. - Надежды супербольшинства - ВЦИОМ подвел итоги года: время трудное, но Донбасский консенсус работает - Судя по настроениям, россияне в уходящем году не пережили никаких катастроф. Победы - в частности победа президента на выборах - запускали настроения надежды и уверенности в выбранном курсе. К драмам и трагедиям адаптировались, хотя теракт в "Крокусе", стал триггером протестного настроя по отношению к мигрантам. - В долг и путь - После "рекордного" сентября выдача автокредитов упала наполовину - Выдачи автокредитов в ноябре сократились на 30% в сравнении с октябрем, рассказали "Российской газете" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). С сентября это значение упало на 51%. - АВАРИЯ У КНЯЖЕЙ - Пассажирский поезд столкнулся с грузовым по пути в Петербург - В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский поезд № 11 Мурманск - Санкт-Петербург и грузовой состав. В пассажирском поезде в это время находились 326 человек. По предварительным данным, сошли с рельс и опрокинулись пять вагонов. - Невские каникулы - В честь 325-летия новогоднего Указа Петра I в Петропавловской крепости прозвучит выстрел из пушки - Завтра в Петропавловской крепости Петербурга пройдут праздничные мероприятия, посвященные 325-летию указа Петра I "О праздновании Нового года" - прозвучит полуденный выстрел из сигнального орудия, который произведут главные герои этого дня - Петр I и Дед Мороз, после чего император зачитает свой знаменитый указ "о писании впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира", провозгласивший новый праздник - Новый год. - Я обязательно вернусь - Региональные театры включают в свой репертуар спектакли о СВО - В этом театральном сезоне уже более половины всех театров страны имеют в своем репертуаре постановки о спецоперации. Собкоры "РГ" сходили на самые яркие спектакли. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Великий потом - Власти отложили треть расходов бюджета на конец года - Власти оставили больше трети расходов бюджета на последние месяцы года. В октябре–декабре траты казны составят почти 14 трлн, или 35% от всего плана на 2024-й, оценила Счётная палата. Проблема регулярно возникает перед Новым годом. - "Больше всего граждан интересуют вопросы об СВО" - Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков - о подготовке к "Прямой линии", главных темах и участии иностранных журналистов - Больше всего граждан, которые отправляют свои вопросы на "Прямую линию", интересуют темы, связанные с СВО, сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил: людей, в частности, волнуют ход боевых действий, перспективы развития ситуации на фронтах, обеспечение потребностей военнослужащих и их семей. - Оружейная оплата - ЕС потратил на военную помощь Киеву более 47 миллиардов евро - Объём военной помощи, оказанной странами ЕС Киеву с февраля 2022 года до настоящего дня, составил 47,3 миллиардов евро, подтвердили "Известиям" в Еврокомиссии. При этом общий объём выделенных Украине средств за это время достиг 130 миллиардов евро. - О сути дел - Свыше 1,6 миллионов вопросов поступило на "Прямую линию" с Путиным - Более 1,6 миллионов обращений от россиян уже поступило на "Прямую линию Владимира Путина", которая пройдёт 19 декабря. Об этом "Известиям" рассказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В этом году особенно много вопросов касается ЖКХ, лекарственного обеспечения, транспорта, качества воды и воздуха, стипендий и доступности общежитий, а также размера пенсий и льгот. - Камерная постановка - Убийцу генерала Кириллова вычислили с помощью биллинга - Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника вычислили по биллингу и системе камер видеонаблюдения, сообщил источник "Известий". Использование этих методов позволило обнаружить его менее чем за сутки. Об аресте вероятного исполнителя теракта ФСБ сообщила утром 18 декабря. - Голос неба - Как российские бойцы при помощи дронов убеждают врага сдаться - В Курахово бои идут как в самом городе, так и на флангах - крупные силы украинских боевиков находятся под угрозой окружения. 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В посольстве РФ в Таиланде подтвердили, что Москва и Бангкок регулярно обсуждают частоту полётов с учётом спроса на пассажирские авиаперевозки с обеих сторон. - Дурной премьер - Стармер признан худшим главой кабмина Британии за 40 лет - Глава британского правительства Кир Стармер стремительно теряет популярность в обществе. Спустя пять месяцев премьерства только 27% подданных короны удовлетворены работой руководителя кабмина, в то время как 61% выражает недовольство. Его рейтинги считаются самыми слабыми среди всех премьеров с конца 1970-х. - Мал, да дорог - Банки начали помогать МСП анализировать продажи и развитие бизнеса - Банки активно запускают сервисы для помощи малому бизнесу. Например, Т-Банк начал предоставлять предпринимателям данные для анализа продаж и развития компании. 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Согласно спутниковым данным, в акваторию попало около трех тысяч тонн нефтепродукта. - "Наши исследования будут касаться нейрофизиологии и нейроинженерии" - Разработчик функциональной МРТ Никос Логотетис - о новых методах исследования мозга и их применении на практике - В скором времени в мире могут появиться новые методы исследования мозга, объединяющие функциональную МРТ высокого разрешения с электрофизиологическими исследованиями, фармакологией, стимуляцией и системным анализом. Глубокое понимание сетевой активности важно для лечения эпилепсии и деменции. - Личное вторжение - Атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз - В преддверии Нового года атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз. Только за ноябрь-декабрь 2024-го их количество составило более тысячи, тогда как за аналогичный период 2023-го было зафиксировано всего 54 случая. - Фейкова грамота - В Сети появились фишинговые сайты с "разблокировкой Viber" - После ограничения доступа к Viber на территории России кибермошенники нашли новый способ обмана - они предлагают пользователям услуги по установке "безопасной версии мессенджера", а также создают поддельные сайты в рунете с инструкциями по "обходу блокировок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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