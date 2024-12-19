https://1prime.ru/20241219/delimobil-853696376.html

"Делимобиль" в 2,5 раза выручку от каршеринга для бизнеса

"Делимобиль" в 2,5 раза выручку от каршеринга для бизнеса - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Делимобиль" в 2,5 раза выручку от каршеринга для бизнеса

"Делимобиль" по итогам января-октября 2024 года увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза в годовом выражении, сообщили в пресс-службе компании. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:55+0300

2024-12-19T09:55+0300

2024-12-19T09:55+0300

россия

делимобиль

каршеринг

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Делимобиль" по итогам января-октября 2024 года увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза в годовом выражении, сообщили в пресс-службе компании. "ПАО "Каршеринг Руссия", бренд Делимобиль (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, по итогам 10 месяцев в 2,5 раза год к году повысил выручку от B2B-направления", - говорится в сообщении. Как уточняют в "Делимобиле", за этот период выручка от долгосрочной аренды выросла в 3,5 раза год к году, а от краткосрочной - на 90%. При этом количество компаний-пользователей каршеринга увеличилось за это время более чем вдвое. "Один из самых востребованных продуктов в четвертом квартале - выделенный парк… в ноябре-декабре компании планируют бюджет на следующий год и рассматривают выделенный парк как альтернативу привычному операционному лизингу", - приводит пресс-служба слова директора департамента корпоративных продаж "Делимобиля" Артема Кузьмичева. В компании добавили, что автомобили в краткосрочной аренде часто используются бизнесом в командировках, для поездок на деловые встречи, а также для передвижения руководства компаний, когда требуется машина бизнес- или премиум-класса.

https://1prime.ru/20240821/delimobil-851033180.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, делимобиль, каршеринг