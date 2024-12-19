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Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора
Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора
Все решения относительно ситуации с физрастворами в стране уже были приняты, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T15:58+0300
2024-12-19T16:13+0300
россия
владимир путин
фармацевтика
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Все решения относительно ситуации с физрастворами в стране уже были приняты, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках", — заметил глава государства.Путин также отметил, что два ведомства - Минпромторг и Минздрав - не своевременно приняли решение о ценах на эту упаковку. Это привело к тому, что производителям предлагаемая стоимость стала нерентабельной, и они начали закупать упаковку за рубежом.Однако, на данный момент все проблемы были решены. Президент выразил надежду, что такие сбои больше не повторятся.
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россия, владимир путин, фармацевтика
РОССИЯ, Владимир Путин, Фармацевтика
15:58 19.12.2024 (обновлено: 16:13 19.12.2024)
 
Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора

Путин о ситуации с наличием физраствора: дело в упаковке

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Все решения относительно ситуации с физрастворами в стране уже были приняты, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.
"Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках", — заметил глава государства.
Путин также отметил, что два ведомства - Минпромторг и Минздрав - не своевременно приняли решение о ценах на эту упаковку. Это привело к тому, что производителям предлагаемая стоимость стала нерентабельной, и они начали закупать упаковку за рубежом.
Однако, на данный момент все проблемы были решены. Президент выразил надежду, что такие сбои больше не повторятся.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
Производители физраствора готовы увеличить мощности, заявили в Минпромторге
14 декабря, 17:32
 
РОССИЯВладимир ПутинФармацевтика
 
 
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