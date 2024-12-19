https://1prime.ru/20241219/fizrastvor-853712549.html

Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора

Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о ситуации с наличием физраствора

Все решения относительно ситуации с физрастворами в стране уже были приняты, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T15:58+0300

2024-12-19T15:58+0300

2024-12-19T16:13+0300

россия

владимир путин

фармацевтика

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Все решения относительно ситуации с физрастворами в стране уже были приняты, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии."Что касается физрастворов, там дело не в физрастворах, а в упаковках", — заметил глава государства.Путин также отметил, что два ведомства - Минпромторг и Минздрав - не своевременно приняли решение о ценах на эту упаковку. Это привело к тому, что производителям предлагаемая стоимость стала нерентабельной, и они начали закупать упаковку за рубежом.Однако, на данный момент все проблемы были решены. Президент выразил надежду, что такие сбои больше не повторятся.

https://1prime.ru/20241214/minpromtorg-853580851.html

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россия, владимир путин, фармацевтика