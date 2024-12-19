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Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот
Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот - 19.12.2024, ПРАЙМ
Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот
Более 3 миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот в декабре, он доставляется в регионы, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:02+0300
2024-12-19T16:08+0300
россия
лекарства
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Более 3 миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот в декабре, он доставляется в регионы, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Более трех миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот за 2,5 недели декабря", - говорится в сообщении.Росздравнадзор держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и физраствором, а также находится в постоянном контакте с производителями данного лекарства. В настоящее время физраствор активно вводится в гражданский оборот и доставляется в регионы, подчеркнули в пресс-службе.
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россия, лекарства
РОССИЯ, лекарства
16:02 19.12.2024 (обновлено: 16:08 19.12.2024)
 
Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот

Росздравнадзор: более 3 млн упаковок физраствора введено в гражданский оборот

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКоробки
Коробки - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Более 3 миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот в декабре, он доставляется в регионы, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Более трех миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот за 2,5 недели декабря", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и физраствором, а также находится в постоянном контакте с производителями данного лекарства. В настоящее время физраствор активно вводится в гражданский оборот и доставляется в регионы, подчеркнули в пресс-службе.
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