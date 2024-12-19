https://1prime.ru/20241219/fizrastvor-853712659.html

Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот

Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот - 19.12.2024, ПРАЙМ

Росздравнадзор сообщил о введении физраствора в гражданский оборот

Более 3 миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот в декабре, он доставляется в регионы, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:02+0300

2024-12-19T16:02+0300

2024-12-19T16:08+0300

россия

лекарства

https://cdnn.1prime.ru/img/83409/35/834093511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70d6170de1d2c182cb2c1dfa9d4e3551.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Более 3 миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот в декабре, он доставляется в регионы, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Более трех миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот за 2,5 недели декабря", - говорится в сообщении.Росздравнадзор держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и физраствором, а также находится в постоянном контакте с производителями данного лекарства. В настоящее время физраствор активно вводится в гражданский оборот и доставляется в регионы, подчеркнули в пресс-службе.

https://1prime.ru/20241219/fizrastvor-853712549.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лекарства