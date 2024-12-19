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ФРС охладила пыл рынков: доллар взлетел, а рубль остался равнодушным

ФРС охладила пыл рынков: доллар взлетел, а рубль остался равнодушным - 19.12.2024, ПРАЙМ

ФРС охладила пыл рынков: доллар взлетел, а рубль остался равнодушным

В среду, 18 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 104,61 рубля, евро/рубль - на 0,77%, до... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T08:52+0300

2024-12-19T08:52+0300

2024-12-19T08:52+0300

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. В среду, 18 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 104,61 рубля, евро/рубль - на 0,77%, до 108,43 рубля, юань/рубль - на 0,56%, до 14,15 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 19 декабря: доллар - 102,7763 рубля, евро - 108,5083 рубля.Рубль сегодня проявил свою волатильность, начав торги с заметного снижения в паре с юанем. Утром он достиг минимальных значений с начала декабря, почти приблизившись к отметке 14,19 рубля за юань. Однако к середине дня рубль сумел восстановить свои позиции и выйти в плюс. Это можно объяснить активными продажами валюты экспортерами, которые, очевидно, начали готовиться к последним налоговым выплатам года (28 декабря).Что касается нефти, то цена показала разнонаправленную динамику. В первой половине дня цена повышалась до 74,20 доллара, но снизилась до 72,80 доллара после выступления Дж. Пауэлла.Согласно информации Минэнерго США, запасы нефти в стране за последнюю неделю уменьшились на 0,93 миллиона баррелей. Снижение оказалось меньше, чем ожидалось по прогнозам, которые предполагали уменьшение на 1,6 миллиона баррелей, и гораздо меньше, чем предварительные данные Американского института нефти (API), указывающие на сокращение запасов на 4,7 миллиона баррелей.В то же время запасы бензина показали рост на 2,35 млн баррелей, что немного превысило прогнозы, ожидавшие прирост на уровне двух миллионов баррелей, достигнув отметки в 229,446 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, уменьшились на 3,18 миллиона баррелей против прогноза на увеличение на 0,8 млн баррелей, и теперь они составляют 118,473 миллиона баррелей.Производство нефти в США также испытало небольшое снижение, уменьшившись на 27 тысяч баррелей в сутки, в результате чего общая добыча составила 13,604 миллиона баррелей в сутки.Нефтяной рынок испытал давление со стороны ралли индекса доллара (DXY). Индекс доллара США подлетел до 108,26 п. Основным драйвером роста стал более "ястребиный" прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год.Пресс-конференция Джерома Пауэлла дала рынкам ясный, хотя и неприятный сигнал: экономика США демонстрирует устойчивость, но инфляция продолжает оставаться на уровне выше целевого показателя в 2%. ФРС решила снизить ключевую ставку на 0,25%, аргументируя это необходимостью поддерживать устойчивость экономики и предотвращать чрезмерное замедление рынка труда. Однако, несмотря на этот шаг, тон выступления Пауэлла был сдержанным, а его прогнозы внесли элемент неопределенности, что вызвало резкое движение на рынках.Пересмотр прогнозов ФРС по инфляции и ставкам на 2025 год стал центральным моментом. Хотя инфляция снизилась до 2,8% (с пиковых 5,6%), Пауэлл подчеркнул, что она движется слишком медленно. В результате ФРС теперь ожидает, что базовая инфляция будет выше, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение возможность быстрого завершения цикла снижения ставок. Это стало ключевым фактором, вызвавшим резкую реакцию рынков. Фондовые индексы упали, так как инвесторы восприняли это как сигнал о том, что денежно-кредитная политика останется более жесткой, чем предполагалось.Решение ФРС США и выступление Пауэлла не повлияло на рубль. Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,61, оставаясь в диапазоне 102,00-105,00 рублей. Фокус внимания сместился на заседание ЦБ России. Но и оно не окажет влияния на рынок. Следим за зоной 105,00-105,80 рубля. Если доллар пройдет ее на фоне своего глобального укрепления на форекс и роста доходности облигаций, то тогда давление на рубль усилится со стороны импортеров, которые попытаются заключить внешнеэкономические сделки до конца года. Для глобального укрепления нацвалюты пока нет факторов, кроме налогового периода.Индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2409,35 п., индекс РТС - на 1,57%, до 738,50 п. Индекс восстановился после падения на дивидендном гэпе 17 декабря. По динамике индекса IMOEX я пока не наблюдаю позитива на фондовом рынке. Промежуточное сопротивление - 2415 п.Если оно не устоит, то индекс в рамках коррекции способен восстановиться до 2455 п. Я по-прежнему сохраняю цель по индексу 2250 п.Пара BTC/USDT снизилась на 5,59%, до 100204 долларов. Криптовалюты пострадали по двум причинам. Во-первых, ужесточение денежно-кредитной политики повышает стоимость заемных средств, что снижает аппетит к высокорисковым активам. Во-вторых, заявление о том, что ФРС не рассматривает криптовалюты как резервный актив, отразило жесткую позицию регулятора по отношению к цифровым активам. Это вызвало волну продаж, особенно среди институциональных инвесторов.Пауэлл также подчеркнул, что ФРС готова корректировать свои действия в зависимости от поступающих данных. Это оставляет открытым вопрос о том, будет ли политика действительно смягчаться в следующем году. Многие участники рынка ожидали более четкой приверженности снижению ставок, но вместо этого получили осторожный подход и акцент на сохранении контроля над инфляцией.На торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне 101000 долларов. Цена скорректировалась на 62% от последнего роста с 94150 до 108353 долларов. По данным CME Group, за вчерашний день ликвидировано длинных позиций в объеме 576 миллионов долларов, в том числе по BTC - 107 миллионов долларов. Сейчас инвесторы проанализируют заявления Пауэлла, и потом рост продолжится. Коррекция в виде бокового движения может затянуться до конца года. Если покупатели смогут поднять цену выше 105500 долларов в течение двух дней, то на сохраняющемся оптимизме ралли продолжится до нового исторического максимума. Падение на 5,5% не изменило техническую картину. Больше пострадали альткоины.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа