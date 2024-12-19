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Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа
Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, хотя получала от России значительные суммы за этот контракт, отметил президент России Владимир Путин в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:30+0300
2024-12-19T16:30+0300
2024-12-19T16:52+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, хотя получала от России значительные суммы за этот контракт, отметил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, объединенной с пресс-конференцией.По словам Путина, Киев сам принял решение отказаться от продления контракта с российской стороной."Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт", — отметил глава российского государства.Путин также отметил, что это не проблема России, а проблема Украины, которая перекрыла поставки газа европейским потребителям. Он отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" сможет пережить его отсутствие.
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россия, газпром, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Газ
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа
Путин об отказе Киева от продления контракта на транзит газа: это не проблема РФ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, хотя получала от России значительные суммы за этот контракт, отметил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, объединенной с пресс-конференцией.
По словам Путина, Киев сам принял решение отказаться от продления контракта с российской стороной.
"Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт", — отметил глава российского государства.
Путин также отметил, что это не проблема России, а проблема Украины, которая перекрыла поставки газа европейским потребителям. Он отметил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" сможет пережить его отсутствие.
Украина и Польша хотят создать альтернативную модель транзита газа