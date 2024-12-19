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Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу

Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу - 19.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу

Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T19:53+0300

2024-12-19T19:53+0300

2024-12-19T19:53+0300

экономика

владимир зеленский

транзит газа через украину

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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими странами. Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что контракта на транзит газа в Европу через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе. "Заниматься транзитом российского газа мы не будем... Мы не хотим играться. Когда это будет другая страна, она получает от России газ, а потом транзитирует свой газ, это то же самое, что передавать деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в РФ до окончания войны, можно думать", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали на его странице в соцсети.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://1prime.ru/20241213/slovakiya-853563787.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, транзит газа через украину