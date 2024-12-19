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Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу - 19.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T19:53+0300
2024-12-19T19:53+0300
экономика
владимир зеленский
транзит газа через украину
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими странами. Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что контракта на транзит газа в Европу через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе. "Заниматься транзитом российского газа мы не будем... Мы не хотим играться. Когда это будет другая страна, она получает от России газ, а потом транзитирует свой газ, это то же самое, что передавать деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в РФ до окончания войны, можно думать", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали на его странице в соцсети.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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владимир зеленский, транзит газа через украину
Экономика, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину
19:53 19.12.2024
 
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу

Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу в 2025 году

© fotolia.com / fastofГазовые трубы
Газовые трубы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© fotolia.com / fastof
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МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря 2024 года даже в случае его закупок третьими странами.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что контракта на транзит газа в Европу через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
"Заниматься транзитом российского газа мы не будем... Мы не хотим играться. Когда это будет другая страна, она получает от России газ, а потом транзитирует свой газ, это то же самое, что передавать деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в РФ до окончания войны, можно думать", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировали на его странице в соцсети.
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Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
 
ЭкономикаВладимир Зеленскийтранзит газа через Украину
 
 
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