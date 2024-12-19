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В Европе подскочили цены на газ - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Европе подскочили цены на газ
В Европе подскочили цены на газ - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Европе подскочили цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 5% – до 466 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T20:53+0300
2024-12-19T20:53+0300
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 5% – до 466 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 446,7 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 429,5 доллара (-3,5%), ценовой максимум – 468 долларов (+5,2%). Последние фьючерсы торговались по 466,2 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 445 долларов за тысячу кубометров. "На этой неделе цены на газ выросли в Европе, потому что рынок обратил внимание на комментарии ЕС. На глобальном уровне было сказано о том, что Евросоюз не заинтересован в дальнейшем транзите российского газа через территорию Украины. Для ЕС есть альтернативы, и они особенно подчеркиваются. При этом статистика показывает, что в октябре 2024 года Россия стала вторым по значимости поставщиком газа в ЕС. На первом месте пока Алжир", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, в настоящее время геополитика вынуждает газовые цены двигаться быстрее. "В основном же в осенне-зимнем периоде ключевую роль в определении газовых цен играет погодный фактор. Чем теплее зима, тем ниже параметры отбора газа из ПГХ в Евросоюзе - тем меньше давления на цены", – добавил он. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
20:53 19.12.2024
 
В Европе подскочили цены на газ

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 5% - до $466 за тыс кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 5% – до 466 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 446,7 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 429,5 доллара (-3,5%), ценовой максимум – 468 долларов (+5,2%). Последние фьючерсы торговались по 466,2 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 445 долларов за тысячу кубометров.
"На этой неделе цены на газ выросли в Европе, потому что рынок обратил внимание на комментарии ЕС. На глобальном уровне было сказано о том, что Евросоюз не заинтересован в дальнейшем транзите российского газа через территорию Украины. Для ЕС есть альтернативы, и они особенно подчеркиваются. При этом статистика показывает, что в октябре 2024 года Россия стала вторым по значимости поставщиком газа в ЕС. На первом месте пока Алжир", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
По его словам, в настоящее время геополитика вынуждает газовые цены двигаться быстрее. "В основном же в осенне-зимнем периоде ключевую роль в определении газовых цен играет погодный фактор. Чем теплее зима, тем ниже параметры отбора газа из ПГХ в Евросоюзе - тем меньше давления на цены", – добавил он.
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Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.
 
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