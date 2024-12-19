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Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк

Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ

Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк

Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T21:37+0300

2024-12-19T21:37+0300

2024-12-19T21:37+0300

экономика

иностранцы

отсрочка

оплата

газпромбанк

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничений против банка, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа утвержденным сегодня указом президента Российской Федерации (от 19.12.2024 года N1080) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка", - сказал он. "Отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком", - также добавили в пресс-службе кредитной организации.

https://1prime.ru/20241218/gazprombank-853671860.html

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иностранцы, отсрочка, оплата, газпромбанк