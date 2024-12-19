https://1prime.ru/20241219/gaz-853724395.html
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T21:37+0300
2024-12-19T21:37+0300
2024-12-19T21:37+0300
экономика
иностранцы
отсрочка
оплата
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/02/836570294_0:147:3019:1845_1920x0_80_0_0_5b2ffcfdc2ee943b429e55d3b0587999.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничений против банка, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа утвержденным сегодня указом президента Российской Федерации (от 19.12.2024 года N1080) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка", - сказал он. "Отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком", - также добавили в пресс-службе кредитной организации.
https://1prime.ru/20241218/gazprombank-853671860.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/02/836570294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e2b13c6c83b6d693610af32b8c4c533.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иностранцы, отсрочка, оплата, газпромбанк
Экономика, иностранцы, отсрочка, оплата, Газпромбанк
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Газпром: иностранцам предоставили отсрочку до апреля по оплате газа через ГПБ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничений против банка, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"В связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа утвержденным сегодня указом президента Российской Федерации (от 19.12.2024 года N1080) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка", - сказал он.
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
"Отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком", - также добавили в пресс-службе кредитной организации.