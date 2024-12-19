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Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241219/gaz-853724395.html
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк
Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T21:37+0300
2024-12-19T21:37+0300
экономика
иностранцы
отсрочка
оплата
газпромбанк
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничений против банка, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "В связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа утвержденным сегодня указом президента Российской Федерации (от 19.12.2024 года N1080) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка", - сказал он. "Отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком", - также добавили в пресс-службе кредитной организации.
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иностранцы, отсрочка, оплата, газпромбанк
Экономика, иностранцы, отсрочка, оплата, Газпромбанк
21:37 19.12.2024
 
Иностранцам предоставили отсрочку по оплате газа через Газпромбанк

Газпром: иностранцам предоставили отсрочку до апреля по оплате газа через ГПБ

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк"Газпромбанк"
Газпромбанк - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Иностранным покупателям предоставлена отсрочка для оплаты российского газа через Газпромбанк (ГПБ) до 1 апреля 2025 года, мера введена для для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничений против банка, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"В связи с многочисленными просьбами иностранных покупателей газа утвержденным сегодня указом президента Российской Федерации (от 19.12.2024 года N1080) им предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка", - сказал он.
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"Отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком", - также добавили в пресс-службе кредитной организации.
 
ЭкономикаиностранцыотсрочкаоплатаГазпромбанк
 
 
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