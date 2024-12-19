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Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T22:35+0300

2024-12-19T22:35+0300

2024-12-19T22:35+0300

экономика

владимир путин

газ

оплата

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. "До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://1prime.ru/20241218/gazprombank-853671860.html

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владимир путин, газ, оплата