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Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T22:35+0300
2024-12-19T22:35+0300
экономика
владимир путин
газ
оплата
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. "До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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владимир путин, газ, оплата
Экономика, Владимир Путин, Газ, оплата
22:35 19.12.2024
 
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил иностранцам до апреля оплачивать газ не только через Газпромбанк

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.
"До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
Вчера, 18:20
США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
 
ЭкономикаВладимир ПутинГазоплата
 
 
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