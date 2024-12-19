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Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк - 19.12.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T22:35+0300
2024-12-19T22:35+0300
2024-12-19T22:35+0300
экономика
владимир путин
газ
оплата
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента. "До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе. В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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владимир путин, газ, оплата
Экономика, Владимир Путин, Газ, оплата
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк
Путин разрешил иностранцам до апреля оплачивать газ не только через Газпромбанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям российского газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, следует из указа президента.
"До 1 апреля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет", – говорится в новом указе.
В начале декабря президент РФ другим указом отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Позже Газпромбанк сообщил, что он продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку российского газа иностранными покупателями.
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.