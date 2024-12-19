https://1prime.ru/20241219/gazprom-853714743.html

Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин

Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ

Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин

Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T16:42+0300

2024-12-19T16:42+0300

2024-12-19T16:42+0300

газ

украина

россия

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет, заявил президент России Владимир Путин. "Этого контракта (транзитного газа через Украину европейским потребителям - ред.) не будет, уже всё ясно. Ну, значит хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. По его словам, Киев отказывается от продления контракта, хотя получал от России за транзит значительные суммы. Речь идет примерно о 700-800 миллионов долларов в год. Это проблема не России, а Украины и европейских стран, которым она перекрыла поставки, добавил глава государства.

https://1prime.ru/20241219/gaz-853713938.html

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газ, украина, россия, владимир путин, газпром