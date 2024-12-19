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Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
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Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин - 19.12.2024, ПРАЙМ
Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин
Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T16:42+0300
2024-12-19T16:42+0300
газ
украина
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет, заявил президент России Владимир Путин. "Этого контракта (транзитного газа через Украину европейским потребителям - ред.) не будет, уже всё ясно. Ну, значит хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. По его словам, Киев отказывается от продления контракта, хотя получал от России за транзит значительные суммы. Речь идет примерно о 700-800 миллионов долларов в год. Это проблема не России, а Украины и европейских стран, которым она перекрыла поставки, добавил глава государства.
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газ, украина, россия, владимир путин, газпром
Газ, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпром
16:42 19.12.2024
 
Газпром переживет без контракта на транзит газа через Украину, заявил Путин

Путин: "Газпром" переживет прекращение контракта на транзит газа через Украину

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но Газпром это переживет, заявил президент России Владимир Путин.
"Этого контракта (транзитного газа через Украину европейским потребителям - ред.) не будет, уже всё ясно. Ну, значит хорошо, мы переживем, "Газпром" это переживет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
По его словам, Киев отказывается от продления контракта, хотя получал от России за транзит значительные суммы. Речь идет примерно о 700-800 миллионов долларов в год. Это проблема не России, а Украины и европейских стран, которым она перекрыла поставки, добавил глава государства.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Путин напомнил об отказе Киева от продления контракта на транзит газа
16:30
 
ГазУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинГазпром
 
 
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