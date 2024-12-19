https://1prime.ru/20241219/indiya-853612463.html

Вот кто заменит Европу: Россия заключила в Азии нефтяную "сделку века"

Вот кто заменит Европу: Россия заключила в Азии нефтяную "сделку века" - 19.12.2024, ПРАЙМ

Вот кто заменит Европу: Россия заключила в Азии нефтяную "сделку века"

Недавняя сделка между "Роснефтью" и индийской Reliance, включающая поставки 500 000 баррелей нефти в день, стала крупнейшей в истории двусторонних отношений, по | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T08:00+0300

2024-12-19T08:00+0300

2024-12-19T08:00+0300

индия

европа

роснефть

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Недавняя сделка между "Роснефтью" и индийской Reliance, включающая поставки 500 000 баррелей нефти в день, стала крупнейшей в истории двусторонних отношений, по данным Reuters. Поставки начнутся в январе 2025 и будут продолжаться в течение 10 лет, что подчеркивает укрепление энергетических связей между странами.Эта сделка способствует укреплению ее энергетической безопасности Индии на фоне растущего спроса. По прогнозам ONGC, потребление нефти в стране в 2025 может увеличиться до 6,5 млн баррелей в сутки. Для сравнения, сейчас уровень потребления составляет на миллион ниже – 5.5 млн б/с.Россия же активно ищет новые рынки сбыта на фоне уменьшения экспорта в Европу. В 2023 году более 80% экспорта российского угля, нефти и нефтепродуктов пришлись на Китай и Индию. При этом доля поставок в Европу сократилась почти в десять раз. Таким образом, растущая доля индийского рынка позволяет компенсировать потери.При этом в России наблюдается снижение уровня собственной добычи. По данным "Роснефти" за девять месяцев 2024 года, добыча жидких углеводородов составила 138.3 млн тонн (3,75 млн б/с), что на 6.2% ниже чем в 2023 году. В то же время, чистая прибыль "Роснефти" в этом году упала на 14%. Увеличение поставок из России в Индию может повлиять на баланс спроса и предложения.Несмотря на общую глобальную энергоизбыточность, которая стала проблемой для всех нефтегазодобывающих стран, российская нефть остается конкурентоспособной. На 2024 год Россия поставляет от 38% до 45% нефти в Индию, опережая Ирак и Саудовскую Аравию.Учитывая географическую близость Индии к странам Залива, ранее приоритет всегда отдавался этим поставщикам. Сейчас же логистика была перестроена, позволяя российской нефти занять эту нишу благодаря снижению цены и участию в местных НПЗ ("Роснефть" владеет 49.13% акций индийской Nayara Energy). Это наводит на мысли об обмене производственными мощностями, что особенно важно на фоне ужесточения европейских экологических стандартов и санкций.Одной из проблем в сотрудничестве между двумя странами является использование индийской рупии, которая не является полностью конвертируемой валютой. Российско-индийский торговый баланс смещен в сторону поставок из России, что ограничивает возможности для взаиморасчетов. Однако я предполагаю, что со временем этот вопрос будет решен.Что касается самого подписания сделки и ее сроков, то они, на мой взгляд, обусловлены несколькими обстоятельствами. Во-первых, Индия, заместив Россию в качестве поставщика нефтепродуктов в Европу, становится стратегически важным партнером для Москвы. Во-вторых, возможные новые санкции в отношении российского нефтяного сектора подталкивают Россию к долгосрочным контрактам с азиатскими странами.Помимо этого, нужно учитывать и глобальные экологические тренды: отказ Европыот продажи с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снижает спрос на традиционные энергоносители. Цены на топливо в Европе продолжают снижаться: в сентябре 2024 года стоимость дизельного топлива на франкфуртской бирже упала до 632 евро за тонну — это минимальный уровень с декабря 2021 года.Таким образом, азиатские рынки становятся все более привлекательными, что, в свою очередь, стимулирует необходимость переориентации поставок в новых экономических условиях.Автор: Игорь Исаев, руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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индия, европа, роснефть, reliance, россия, мнения аналитиков