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В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов
В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон об особом порядке выплат иноагентам... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T09:44+0300
2024-12-19T09:44+0300
россия
совет федерации
иноагенты
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
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россия, совет федерации, иноагенты
РОССИЯ, Совет Федерации, иноагенты
09:44 19.12.2024
 
В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

Комитет Совфеда поддержал закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности.
Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
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РОССИЯСовет Федерациииноагенты
 
 
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