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В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов - 19.12.2024, ПРАЙМ

В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон об особом порядке выплат иноагентам... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T09:44+0300

2024-12-19T09:44+0300

2024-12-19T09:44+0300

россия

совет федерации

иноагенты

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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.

https://1prime.ru/20241217/volodin-853632110.html

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россия, совет федерации, иноагенты