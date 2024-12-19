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"Безобразие". Путин высказался о ситуации с лимитами на семейную ипотеку
"Безобразие". Путин высказался о ситуации с лимитами на семейную ипотеку - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Безобразие". Путин высказался о ситуации с лимитами на семейную ипотеку
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лимитами по семейной ипотеке "безобразием". Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T14:30+0300
2024-12-19T14:30+0300
2024-12-19T14:39+0300
экономика
россия
владимир путин
ипотека
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лимитами по семейной ипотеке "безобразием". Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии."Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется", — отметил российский лидер.Путин также добавил, что семейная ипотека сохраняется в стране на уровне 6%. Путин также сообщил о сохранении ипотеки в Дальневосточном и Арктическом регионах, а также в новых регионах на уровне 2%. Президент обратил внимание, что этот вид ипотеки продолжит выполнять свою функцию в поддержке развития этих территорий.Глава государства подчеркнул, что не должно быть лимитов со стороны государства по семейной и сельской ипотеке. Семейная ипотека связана с субсидиями от государства, и Путин считает, что она должна быть только полезна для банков. Те, кто пользуется семейной ипотекой, получают процентную ставку в размере 6%, а разницу между этой ставкой и ставкой банка компенсирует государство.
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россия, владимир путин, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ипотека
"Безобразие". Путин высказался о ситуации с лимитами на семейную ипотеку
Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку в России
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лимитами по семейной ипотеке "безобразием". Об этом он сообщил в рамках ежегодной прямой линии.
"Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется", — отметил российский лидер.
Путин также добавил, что семейная ипотека сохраняется в стране на уровне 6%. Путин также сообщил о сохранении ипотеки в Дальневосточном и Арктическом регионах, а также в новых регионах на уровне 2%. Президент обратил внимание, что этот вид ипотеки продолжит выполнять свою функцию в поддержке развития этих территорий.
Глава государства подчеркнул, что не должно быть лимитов со стороны государства по семейной и сельской ипотеке. Семейная ипотека связана с субсидиями от государства, и Путин считает, что она должна быть только полезна для банков. Те, кто пользуется семейной ипотекой, получают процентную ставку в размере 6%, а разницу между этой ставкой и ставкой банка компенсирует государство.
Банк России намерен ограничить рост ежемесячного платежа по ипотеке