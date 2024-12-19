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В Якутии многодетные семьи получат материнский капитал "Семья" - 19.12.2024, ПРАЙМ
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В Якутии многодетные семьи получат материнский капитал "Семья"
В Якутии многодетные семьи получат материнский капитал "Семья" - 19.12.2024, ПРАЙМ
В Якутии многодетные семьи получат материнский капитал "Семья"
Средства республиканского материнского капитала "Семья" получат семьи не только при рождении третьего ребенка, но и четвертого и последующих детей, заявил глава | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T06:45+0300
2024-12-19T06:45+0300
экономика
общество
якутия
якутск
рф
айсен николаев
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ЯКУТСК, 19 дек - ПРАЙМ. Средства республиканского материнского капитала "Семья" получат семьи не только при рождении третьего ребенка, но и четвертого и последующих детей, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ежегодном послании депутатам Государственного собрания республики. Ранее сообщалось о том, что до 1 января 2024 года сумма выплаты составляла 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи. По инициативе главы региона с начала года размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличили в Якутии до 300 тысяч рублей. По словам главы республики, общий объем финансирования льгот для многодетных семей на 2025 год в Якутии превысит 2 миллиарда рублей. В Год семьи в РФ в республике в семьях родилось три тройни. С начала года родилось 10 382 малыша. Учрежден грант главы республики муниципалитетам за лучшие результаты семейной и демографической политики в размере 10 миллионов рублей. "Республиканский материнский капитал "Семья" надо предоставлять при рождении не только третьего, но и четвертого, пятого и каждого последующего ребенка. Поручаю правительству республики в кратчайшие сроки разработать соответствующий законопроект", - заявил Николаев.
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общество , якутия, якутск, рф, айсен николаев
Экономика, Общество , ЯКУТИЯ, Якутск, РФ, Айсен Николаев
06:45 19.12.2024
 
В Якутии многодетные семьи получат материнский капитал "Семья"

Глава Якутии Николаев: средства маткапитала получат семьи при рождении четвертого ребенка

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ЯКУТСК, 19 дек - ПРАЙМ. Средства республиканского материнского капитала "Семья" получат семьи не только при рождении третьего ребенка, но и четвертого и последующих детей, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ежегодном послании депутатам Государственного собрания республики.
Ранее сообщалось о том, что до 1 января 2024 года сумма выплаты составляла 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи. По инициативе главы региона с начала года размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличили в Якутии до 300 тысяч рублей.
По словам главы республики, общий объем финансирования льгот для многодетных семей на 2025 год в Якутии превысит 2 миллиарда рублей.
В Год семьи в РФ в республике в семьях родилось три тройни. С начала года родилось 10 382 малыша. Учрежден грант главы республики муниципалитетам за лучшие результаты семейной и демографической политики в размере 10 миллионов рублей.
"Республиканский материнский капитал "Семья" надо предоставлять при рождении не только третьего, но и четвертого, пятого и каждого последующего ребенка. Поручаю правительству республики в кратчайшие сроки разработать соответствующий законопроект", - заявил Николаев.
 
ЭкономикаОбществоЯКУТИЯЯкутскРФАйсен Николаев
 
 
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