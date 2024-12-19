https://1prime.ru/20241219/kallas-853725017.html

"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС

"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС - 19.12.2024, ПРАЙМ

"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас проводит противоречивую политику, отвергая дипломатические принципы в отношениях с Российской Федерацией. Такое мнение в... | 19.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-19T23:22+0300

2024-12-19T23:22+0300

2024-12-19T23:24+0300

политика

кая каллас

россия

мнение

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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас проводит противоречивую политику, отвергая дипломатические принципы в отношениях с Российской Федерацией. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Он указал на противоречия в политике Каллас. Напомнив, что Евросоюз определяет себя как "мирный проект", профессор отметил, что, невзирая на это обстоятельство, "главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам".Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что в случае начала переговоров об урегулировании украинского конфликта государства-члены ЕС обязательно должны на них присутствовать.

https://1prime.ru/20241212/kallas-853516167.html

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кая каллас, россия, мнение