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"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС - 19.12.2024, ПРАЙМ
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"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС
"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС - 19.12.2024, ПРАЙМ
"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас проводит противоречивую политику, отвергая дипломатические принципы в отношениях с Российской Федерацией. Такое мнение в... | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T23:22+0300
2024-12-19T23:24+0300
политика
кая каллас
россия
мнение
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас проводит противоречивую политику, отвергая дипломатические принципы в отношениях с Российской Федерацией. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Он указал на противоречия в политике Каллас. Напомнив, что Евросоюз определяет себя как "мирный проект", профессор отметил, что, невзирая на это обстоятельство, "главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам".Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что в случае начала переговоров об урегулировании украинского конфликта государства-члены ЕС обязательно должны на них присутствовать.
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кая каллас, россия, мнение
Политика, Кая Каллас, РОССИЯ, мнение
23:22 19.12.2024 (обновлено: 23:24 19.12.2024)
 
"Отвергает дипломатию". На Западе оценили поведение главного дипломата ЕС

Профессор Дизен указал на недипломатические действия Каллас по отношению к РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас проводит противоречивую политику, отвергая дипломатические принципы в отношениях с Российской Федерацией. Такое мнение в социальной сети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он указал на противоречия в политике Каллас. Напомнив, что Евросоюз определяет себя как "мирный проект", профессор отметил, что, невзирая на это обстоятельство, "главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам".
Саммит НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Каллас раскрыла стратегию ЕС в случае отказа США поддерживать Украину
12 декабря, 11:29
Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что в случае начала переговоров об урегулировании украинского конфликта государства-члены ЕС обязательно должны на них присутствовать.
 
ПолитикаКая КалласРОССИЯмнение
 
 
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