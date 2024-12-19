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На Камчатке начали проверку после пропажи Ан-2 - 19.12.2024, ПРАЙМ
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На Камчатке начали проверку после пропажи Ан-2
На Камчатке начали проверку после пропажи Ан-2 - 19.12.2024, ПРАЙМ
На Камчатке начали проверку после пропажи Ан-2
Следственное управление сК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства. | 19.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-19T06:57+0300
2024-12-19T06:57+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Следственное управление сК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства. "На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются", - говорится в сообщении. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта". Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик. В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
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40
192
40
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общество , россия, камчатский край, камчатка, рф
Общество , РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА, РФ
06:57 19.12.2024
 
На Камчатке начали проверку после пропажи Ан-2

СК начал проверку по факту пропажи самолета Ан-2 на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – ПРАЙМ. Следственное управление сК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства.
"На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются", - говорится в сообщении.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик.
В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на борту было три члена экипажа, без пассажиров.
 
ОбществоРОССИЯКамчатский крайКАМЧАТКАРФ
 
 
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